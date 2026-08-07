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Resumen

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El Rey Felipe VI ya está en Cali. Con honores militares y un protocolo diplomático, el monarca de España arribó este viernes para participar en los actos de la posesión presidencial, uno de los eventos más importantes del país. Foto: @noticieronoti5/Instagram
El Rey Felipe VI ya está en Cali. Con honores militares y un protocolo diplomático, el monarca de España arribó este viernes para participar en los actos de la posesión presidencial, uno de los eventos más importantes del país. Foto: @noticieronoti5/Instagram
Por Agencia EFE

El rey Felipe VI de España llegó este viernes a Cali, la principal ciudad del suroeste de Colombia, para asistir este 7 de agosto a la investidura del presidente electo, Abelardo de la Espriella, con quien se reunirá antes de la ceremonia.

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