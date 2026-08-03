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Resumen

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MADRID, 03/03/2024.- El rey Felipe VI a su llegada al cementerio de San Isidro de Madrid, donde será enterrado Fernando Gómez-Acebo, primo suyo, quien falleció en Madrid en la madrugada del sábado a los 49 años. EFE/ Sergio Pérez
MADRID, 03/03/2024.- El rey Felipe VI a su llegada al cementerio de San Isidro de Madrid, donde será enterrado Fernando Gómez-Acebo, primo suyo, quien falleció en Madrid en la madrugada del sábado a los 49 años. EFE/ Sergio Pérez
Por Agencia EFE

El rey Felipe VI de España, siete presidentes latinoamericanos y un primer ministro han confirmado su asistencia el próximo viernes en Cali (suroeste) a la investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó este lunes el alcalde de esa ciudad, Alejandro Eder.

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