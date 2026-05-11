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El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, interviene durante una rueda de prensa en Bogotá el 10 de marzo de 2026. (Diana SANCHEZ / AFP)
El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, interviene durante una rueda de prensa en Bogotá el 10 de marzo de 2026. (Diana SANCHEZ / AFP)
/ DIANA SANCHEZ
Por Agencia EFE

El presidente de la petrolera estatal colombiana Ecopetrol, Ricardo Roa, quien se separó el mes pasado del cargo de manera temporal, fue imputado este lunes por presuntas irregularidades en el reporte de gastos cuando fue gerente de la campaña electoral de 2022 del hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro.

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