El retiro del embajador de México en Argentina, Óscar Ricardo Valero Recio Becerra, tras la difusión de un video en el que se ve al diplomático intentando robar un libro valorizado en US$10 de la famosa librería bonaerense El Ateneo ha generado sorpresa, indignación y una serie de críticas.

► El escándalo por el robo de un libro de US$10 por el que el embajador de México en Argentina fue relevado de su cargo

► La falsa desaparición de Karen Espíndola (y qué dice su caso sobre la violencia contra la mujer en México)

A raíz de ello, decidimos recordar otros escándalo diplomáticos.

En medio de la búsqueda encontramos a un embajador destituido por tildar de “mugrientos” a los ciudadanos del país que lo acogía, otro que consideraba “inepto e incompetente” al presidente de Estados Unidos, una embajadora que estafó a su Gobierno cobrando el alquiler de su propia casa y un diplomático que reivindicó el pasado nazi de su familia.

“Mugrientos”

Esta polémica tuvo lugar en noviembre del 2017 y fue protagonizada por Luis Juez, exembajador de Argentina en Ecuador. Tras asistir a ejercer su voto durante las elecciones legislativas, el diplomático brindó declaraciones a una radio argentina en la que narró cómo había vivido la jornada.

Luis Juez, exembajador de Argentina en Ecuador, protagonizó un sonado escándalo diplomático en el 2017. (BBC)

“Estaba desde las 07:45 de la escuela San José y vos sabés que así yo no me instalo”, dijo inicialmente según un artículo de la BBC que recoge sus declaraciones.

“Llegué hace media hora, me pegué una ducha, me puse un saco y una camisa porque no quería estar con la ropa de esta mañana. Van a decir que soy un mugriento y agarré hábitos ecuatorianos”, añadió.

Esta última frase llevó a que la Cancillería Ecuatoriana emitiera un comunicado expresando su “enfático rechazo y disgusto”. En respuesta, Juez envió una carta explicando que se trataba de un “malentendido” y pidió disculpas al Gobierno de ese país y al pueblo.

Sin embargo, la misiva continúa con una explicación que aumentó el daño. Juez explicó que soltó esa frase refiriéndose a Otavalo, un pueblo al norte de Quito, donde “se visten la mañana del sábado y están todo el fin de semana con la misma ropa”.

En consecuencia, Ecuador solicitó un cambio de representante argentino en su territorio. Quince días después, Juez estaba de regreso en Buenos Aires luego de que el Gobierno anunciara el fin de su misión diplomática.

Increíblemente, el comunicado que informaba sobre su retiro indicaba que Juez había realizado una gestión “con éxito”.

“Inepto e incompetente”

Kim Darroch fue nombrado embajador del Reino Unido en Estados Unidos en el 2016, cuando Barack Obama aún ocupaba la Casa Blanca. Tras la victoria electoral de Donald Trump, Darroch fue renovado en el cargo.

Kim Darroch, exembajador británico en Estados Unidos que decidió renunciar al cargo tras conocerse cables diplomáticos en los que se refería al presidente Donald Trump como "inepto e incompetente". (AP)

En julio de este año, sin embargo, The Mail on Sunday difundió una serie de cables diplomáticos filtrados en los que Darroch informaba a Londres sobre la situación política estadounidense. El escándalo estalló cuando se supo que el embajador calificaba a Trump de “inepto e incompetente".

La noticia generó una crisis en las relaciones entre ambos países. Theresa May, entonces primera ministra británica, salió en defensa de Darroch afirmando que sus diplomáticos estaban obligados a enviar reportes con sus sinceras opiniones personales. Desde Londres también aseguraron que Darroch no sería retirado del cargo y que iniciarían una investigación para encontrar a quien filtró la comunicación diplomática.

Trump, por su parte, calificó de “chiflado”, “estúpido”, y “tonto pomposo” al embajador y se rehusó a trabajar con él. La situación se resolvió con la renuncia voluntaria de Darroch. Sin embargo, poco después fue nombrado lord por May en la tradicional lista de nuevos títulos nobiliarios que deja todo primer ministro británico al dejar el cargo.

Nazismo en el pasado familiar

A fines de mayo de este año, el embajador argentino en Haití, Pedro von Eyken, protagonizó un escándalo al reivindicar el pasado nazi que existía en su familia. Específicamente, el diplomático se mostró orgulloso de ser “hijo de oficial alemán en la II Guerra Mundial”.

Pedro von Eyken trabajó como embajador de Argentina en Haití desde el 2017 hasta inicios del 2019. (Twitter @von_eyken)

“Hoy es el Día del Ejército Argentino, el del Gral José de San Martín y tantos otros que le dieron gloria y honor. Creado hace más de 200 años, tuvo muchos más momentos ilustres que controvertidos. Como hijo de oficial alemán de la II Guerra Mundial, saludo al Ejército en su día”, escribió Von Eyken en su cuenta de Twitter.

Aunque el diplomático con 35 años de carrera no mencionó directamente al nazismo, se sabe que los oficiales alemanes durante dicho conflicto eran afiliados al régimen nazi.

En consecuencia, el 10 de julio el Gobierno de Mauricio Macri emitió el decreto 474/19 que ordenaba el “traslado” de Von Eyken al Ministerio de Relaciones Exteriores.

“En lo formal del decreto presidencial planteó el traslado ya que el embajador argentino en Haití cumplió lo dos años reglamentarios para disponer de su regreso al país. Pero en rigor, la medida responde al malestar que generó en el gobierno la actitud fascista de Von Eyken”, explicó un funcionario del Gobierno Argentino a Infobae en esa oportunidad.

Estafa a su propio Gobierno

En septiembre de 1998 la prensa argentina dio cuenta sobre el proceso judicial que se realizaba en contra de Teresa Meccia de Palmas, exembajadora de ese país en República Dominicana, acusada de estafar a su gobierno durante tres años.

Puntualmente, la diplomática le cobraba al Estado US$4.200 mensuales por el alquiler de una casa en Santo Domingo que luego se descubrió que era propiedad de ella. Esta práctica constitutía el delito de negociación incompatible en ejercicio de la función pública, según explicó el diario Clarín en una edición de aquella época.

Sin embargo, el escándalo de Meccia de Palmas no terminaba ahí. Realmente, la estafa a su gobierno se descubrió luego de que se le retiraran los fueros diplomáticos en agosto de 1996. La decisión se tomó porque tanto la exembajadora como su esposo e hijo estaban involucrados en el secuestro y asesinato de Rafael Llenas Aybar, un joven de 12 años que fue apuñalado, según el testimonio de los autores materiales del homicidio.

Tras conocerse la estafa, Meccia de Palmas fue obligada a devolver US$8 mil al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina.