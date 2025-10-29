El gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, ofrece una conferencia de prensa sobre la Operacao Contencao (Operación Contención) celebrada en el complejo Alemao y Penha, en Río de Janeiro, Brasil, el 28 de octubre de 2025. (Pablo PORCIUNCULA / AFP)
/ PABLO PORCIUNCULA
Agencia EFE
Gobernador de Río de Janeiro califica de “éxito” la operación que dejó al menos 132 muertos
El gobernador del estado de , , dijo este miércoles que la operación policial lanzada la víspera contra una facción criminal fue un “éxito”, pese a ser la más letal de la historia de la ciudad brasileña con decenas de muertos.

Exceptuando la vida de los policías (fallecidos), el resto fue un éxito”, afirmó Castro, un político de derecha, durante una rueda de prensa en la que también calificó la operación de “duro golpe al crimen organizado”.

Francisco Sanz
El gobernador informó que, más allá de los cuatro agentes muertos, los otros 54 fallecidos confirmados hasta ahora por las autoridades eran “criminales” del Comando Vermelho, la poderosa banda cuyo liderazgo se buscaba desarticular.

Bomberos trasladan un cuerpo en la plaza Sao Lucas de la favela Vila Cruzeiro en el complejo Penha en Río de Janeiro, Brasil, el 29 de octubre de 2025, después de la Operación Contencao (Operación Contención). (Pablo PORCIUNCULA / AFP)
/ PABLO PORCIUNCULA

En apoyo a esa afirmación, apuntó como “indicios” de su pertenencia al grupo el hecho de que muchos fueran abatidos en un área de bosque próxima a las favelas de la Penha y del Alemão, los focos de la operación.

No creo que hubiese alguien paseando en el bosque en un día de enfrentamiento”, dijo, antes de señalar que si hay “errores en la clasificación” de los muertos estos serán “residuales”.

Castro se solidarizó apenas con las familias de los policías fallecidos y afirmó que estos fueron las únicas “verdaderas víctimas”.

Frente a las críticas recibidas por parte de la izquierda y de algunos ministros del Ejecutivo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el gobernador dijo que no entrará en una “batalla política” o “polarización”.

La Defensoría Pública regional, una institución encargada de ofrecer asistencia legal gratuita a los más necesitados, contabilizaba 132 muertos hasta la media mañana de hoy, después de que decenas de cadáveres fueran recuperados por habitantes de las favelas durante la madrugada.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU se declaró "horrorizada" por el operativo policial de Río de Janeiro el martes 28 de octubre que dejo más de 60 muertos y el director de Human Rights Watch en Brasil instó al Ministerio Público a abrir investigaciones para esclarecer las circunstancias de cada fallecimiento. (AFP)
