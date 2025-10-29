Suben a 132 los muertos en operación policial más letal de la historia de Río de Janeiro

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Suben a 132 los muertos en operación policial más letal de la historia de Río de JaneiroResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
La operación policial lanzada el martes en Río de Janeiro, la más letal de la historia de la ciudad brasileña, dejó al menos 132 muertos, entre ellos cuatro agentes, informó este miércoles la Defensoría Pública regional.
Información en desarrollo...
Newsletter Vuelta al Mundo
Contenido sugerido
Contenido GEC