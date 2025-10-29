Personas observan cuerpos sin vida en una calle en Río de Janeiro, Brasil, el 29 de octubre de 2025, tras un operativo contra el Comando Vermelho. (André Coelho / EFE)
Personas observan cuerpos sin vida en una calle en Río de Janeiro, Brasil, el 29 de octubre de 2025, tras un operativo contra el Comando Vermelho. (André Coelho / EFE)
/ André Coelho
Agencia EFE
Agencia EFE

Suben a 132 los muertos en operación policial más letal de la historia de Río de Janeiro
Suben a 132 los muertos en operación policial más letal de la historia de Río de Janeiro

Suben a 132 los muertos en operación policial más letal de la historia de Río de Janeiro

La operación policial lanzada el martes en Río de Janeiro, la más letal de la historia de la ciudad brasileña, dejó al menos 132 muertos, entre ellos cuatro agentes, informó este miércoles la Defensoría Pública regional.

Información en desarrollo...

Francisco Sanz

