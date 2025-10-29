El ministro de Justicia de Brasil cuestiona la legalidad de operación policial en Río de Janeiro

El ministro de Justicia de Brasil, Ricardo Lewandowski, cuestionó este miércoles la legalidad de la operación policial en Río de Janeiro que este martes causó la muerte de al menos 132 personas.

Lewandowski dijo que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se quedó “aterrado” por el número de muertes y “sorprendido” por no haber recibido aviso previo de la operación por parte de las autoridades regionales de Río de Janeiro.

“ La operación fue extremadamente cruenta, especialmente violenta. Veremos si es compatible con el Estado democrático de derecho ”, dijo Lewandowski en Brasilia, antes de viajar a Río de Janeiro.

El ministro explicó que en su viaje tiene previsto conversar con el gobernador de Río, Cláudio Castro, para evaluar la situación de seguridad y estudiar cómo el Gobierno federal puede “apoyar” a Río de Janeiro, a sus fuerzas de seguridad, y “en especial al pueblo, que fue duramente impactado”.

Anteriormente, el gobernador calificó la operación policial como un “éxito”, pese a ser la más letal de la historia de la ciudad brasileña con decenas de muertos.

Al menos 40 cuerpos sin vida fueron encontrados por los habitantes de las favelas de Río de Janeiro que ayer fueron escenario de una letal operación policial y fueron colocados por los vecinos en una plaza del barrio de Penha, según pudo confirmar EFE, que este miércoles 29 de octubre acompañó el rescate de algunos de los cadáveres. (EFE)

“Exceptuando la vida de los policías (fallecidos), el resto fue un éxito”, afirmó Castro, un político de derecha, durante una rueda de prensa en la que también calificó la operación de “duro golpe al crimen organizado”.

La Defensoría Pública regional, una institución encargada de ofrecer asistencia legal gratuita a los más necesitados, contabilizaba 132 muertos, aunque el Gobierno regional ha reconocido hasta el momento 119 fallecimientos, incluyendo 4 policías.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU se declaró "horrorizada" por el operativo policial de Río de Janeiro el martes 28 de octubre que dejo más de 60 muertos y el director de Human Rights Watch en Brasil instó al Ministerio Público a abrir investigaciones para esclarecer las circunstancias de cada fallecimiento. (AFP)