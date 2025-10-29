Una noche de rescate de decenas de cadáveres tras la operación policial más letal en Río de Janeiro

Los habitantes de la favela de la Penha, uno de los centros del megaoperativo policial más letal de Río de Janeiro, no durmieron. Decenas de muertos yacían en medio de un bosque cercano y sin la ayuda de las autoridades tuvieron que ir por ellos en una búsqueda que aún continúan este miércoles.

Hacia las 6:00 hora local (9:00 GMT) de este martes, una hilera de al menos 50 cadáveres cubiertos por un plástico negro yacían sobre el asfalto frente a una guardería publica, ubicada en la plaza São Lucas, una de las principales de la comunidad de la Penha.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

MIRA AQUÍ: Suben a 132 los muertos en operación policial más letal de la historia de Río de Janeiro

El fuerte olor que expelían los cuerpos no impedía que decenas de vecinos permanecieran cercándolos, algunos buscando algún conocido, otros, por simple curiosidad.

Rayune Diaz Ferreira, una de las habitantes de la comunidad, está a la búsqueda de su primo. Explica a EFE que la gente no ha dormido, ni comido, buscando a los desaparecidos, pues ninguna autoridad ha ayudado en el rescate desde anoche.

“ El Estado nos abandonó hace mucho tiempo y nos volvieron a abandonar después de esta matanza. Quienes están cargando los cuerpos son los habitantes ”, sostuvo.

Al menos 40 cuerpos sin vida fueron encontrados por los habitantes de las favelas de Río de Janeiro que ayer fueron escenario de una letal operación policial y fueron colocados por los vecinos en una plaza del barrio de Penha, según pudo confirmar EFE, que este miércoles 29 de octubre acompañó el rescate de algunos de los cadáveres. (EFE)

Para esta trabajadora independiente de 36 años que se crió en la favela, nunca se había visto algo así en la comunidad.

Una veintena de vecinos de la favela, la mayoría mujeres, lidera las búsquedas de los cuerpos en un bosque ubicado en la parte más alta de la favela y que colinda con el complejo de Alemão.

Allí tuvieron lugar varios enfrentamientos en la tarde y noche del martes.

En medio de la trocha, restos de ropa, casquillos de bala y sangre ayudan a marcar el camino.

Personas bajan de un vehículo cuerpos sin vida, en Río de Janeiro, Brasil, el 29 de octubre de 2025, tras un operativo contra el Comando Vermelho. (André Coelho / EFE)

Con solo una camilla, que es cargada entre cuatro o seis personas, los voluntarios van levantando los cuerpos a cuentagotas.

MÁS INFORMACIÓN: Habitantes de las favelas en Río de Janeiro hallan 40 cadáveres en zona boscosa tras la operación policial

Algunos están en zonas de difícil acceso y exigen más tiempo y esfuerzo para el rescate.

Mientras van buscando otros, el conductor de la furgoneta decide llevar los últimos rescatados hasta la plaza donde están los demás.

En el camino para recoger otro cuerpo, más adelante le dicen que “allí cerca” hay varios más.

La abogada Thais Loredo, del Instituto Anjos da Liberdade (ángeles de la libertad), que acompaña la recuperación de los cuerpos, dijo a EFE que algunos mostraban signos de tortura.

Entre sollozos y olor a cadáver, vecinos de una favela del norte de Rio de Janeiro colocaron más de 50 cuerpos alineados en una plaza el miércoles 29 de octubre, un día después de una operación policial contra el narcotráfico que según un organismo público dejó al menos 132 fallecidos. (AFP)

Dudas en relación al número de muertos

El balance oficial de víctimas divulgado el martes daba cuenta de 64 muertos, cuatro de ellos policías, aunque las autoridades aún no han aclarado si los cadáveres recuperados hoy se suman a los contabilizados el martes.

El megaoperativo del martes, en el que participaron 2.500 agentes, tenía como objetivo detener a cabecillas del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales mas antiguas y peligrosas de Rio.

La acción llevó a vivir escenas de guerra en la Penha y Alemão, dos populosos complejos de favelas, ubicados en uno de los sectores más violentos y deprimidos, en la zona norte de la ciudad.

TAMBIÉN VER: Cómo fue el megaoperativo contra el grupo criminal Comando Vermelho en Río de Janeiro que dejó 132 muertos y decenas de detenidos

Bajo la incertidumbre de lo que pasará ahora en la favela y aún con el eco de los tiroteos resonando en sus oídos, los habitantes de la región tratan de retomar su cotidianidad.

No obstante, en la zona de la plaza São Lucas todos los comercios están cerrados con la excepción de un mercado.

Las vías y el servicio público, que ayer estuvieron bloqueados por las operaciones policiales y por la acción de los narcotraficantes hoy funcionan con normalidad.

VIDEO RECOMENDADO

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU se declaró "horrorizada" por el operativo policial de Río de Janeiro el martes 28 de octubre que dejo más de 60 muertos y el director de Human Rights Watch en Brasil instó al Ministerio Público a abrir investigaciones para esclarecer las circunstancias de cada fallecimiento. (AFP)