Desgarradoras historias se han conocido luego de la tragedia que se registró en la madrugada de este domingo en zona rural del municipio de Pueblo Rico (Risaralda), Colombia. Una de las que tiene más conmovida a la comunidad es la de menor que fue rescatada mientras se encontraba aferrada al cuerpo de su madre, quien no sobrevivió a la tragedia.

Los hechos fueron informados por el Gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo. “Sobre las 2:00 de la tarde se pudieron rescatar tres personas , entre ellas una niña que estaba abrazada al cuerpo de su madre, quien lastimosamente no está con vida. Seguiremos trabajando en el rescate de todas las personas que nos sea posible, pero el clima y las horas están en contra”, dijo.

Este diario conoció que el equipo de caninos rescatistas de Bomberos de Pereira fue llevado al lugar y no dieron respuesta positiva a la búsqueda de personas con vida.

Asimismo, El Tiempo habló con Ximena Carmona, Coordinadora Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (encargada), quién afirmó que la menor está siendo atendida en un centro asistencial.

”La menor presenta fractura en las piernas y fue trasladada al Hospital San Jorge de Pereira, donde recibe atención médica. Una vez allí se logró entablar comunicación con el padre, quién ya se encuentra en el sitio acompañándola”, informó la funcionaria.

Sobre la madre de la menor, Carmona mencionó que se estima que sea la madre, pero que no se ha podido identificar plenamente, ya que no se ha recuperado el cuerpo.”Aún hay muchas personas al interior del bus y no tenemos identificación de todas; sin embargo al sacar a la menor se constató que la mujer no tenía signos vitales”, agregó.

Por el momento, no se reporta como fallecida porque el cuerpo no ha sido recuperado. Es así como hasta el momento las víctimas fatales son tres: un joven de 20 años, un adulto de 44 y una menor de siete años.

Entre tanto, la Policía de Risaralda, que acompaña el proceso , informó que hasta las 7:00 de la noche se había logrado despejar solo la parte trasera del bus. “Estamos pendiente de iniciar recuperación de cuerpos de victimas, teniendo en cuenta que el bus no se encuentra asegurado por pérdida de banca y posiblemente puede caer al vacío retrasando la recuperación de víctimas”, informó la Institución.

Por el momento, las autoridades de gestión des riesgo continúan en labores de rescate, aunque el paso de las horas reduce las posibilidades de encontrar más sobrevivientes.