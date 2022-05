El candidato Rodolfo Hernández es la gran sorpresa que dejó las elección en Colombia. Con una campaña enfocada en redes sociales y pese a no haber asistido a los últimos debates con los demás candidatos, el ingeniero ha quedado en segundo lugar en la votación y se enfrentará a Gustavo Petro el 19 de junio.

Si bien sus videos de TikTok han inundado todas las redes sociales, Hernández también se ha viralizado por algunas polémicas declaraciones que han levantado reacciones de todo tipo en el ecosistema digital. A continuación, algunas de ellas.

“¿Para el Vichada? ¿Eso qué es?”

En el mes de febrero quedó en evidencia en un video que el candidato no sabía qué era ni dónde quedaba un departamento del país: Vichada.

Rodolfo Hernández, el candidato que va de segundo en las encuestas presidenciales, no sabe qué es Vichada ni cuál es su capital. ¡Ay, Dios! No sabe uno si reír o llorar. 🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/dyb0yLuVhl — Andrés Fernando Portillo (@andresportillo_) February 20, 2022

El hecho se registró cuando un seguidor de Hernández se le acercó y le pidió que enviara un saludo al Vichada. El ingeniero, sin vacilar, le respondió: “¿Para el Vichada? ¿Eso Seguido a esto, el seguidor le explicó que era un departamento, a lo que Hernández replicó: “¿Y cuál es la capital?”.

Sus pensamientos sobre el fútbol femenino

Durante una entrevista con Caracol Radio, el santandereano causó polémica entre los oyentes cuando le preguntaron sobre fútbol femenino.

- “¿Le gusta el fútbol femenino?”, le preguntó el periodista “Chemas” Escandón al candidato.

- “La verdad poco veo eso”, respondió Hernández.

Luego, el reportero inquirió: “¿No le gusta el fútbol femenino?”

-”Sí... pues es fútbol. Vamos a apoyar es el deporte en general. Pero hay dos ramas del deporte: el competitivo y el recreativo. Hay que apoyarlos ambos”, concluyó el candidato.

Insulto en contra de bomberos

En 2019, el exalcalde de Bucaramanga realizó comentarios denigrantes en contra de los bomberos de esa ciudad durante una transmisión en vivo de Facebook.

Por aquel entonces, Hernández recibió la queja de un ciudadano porque no se habían quitado unas vallas de un sector de la ciudad.

Ante la situación, el exalcalde tomó la decisión de llamar en vivo a Alba Navarro, por aquel entonces secretaria del Interior, y preguntarle por la demora en el desmonte de las estructuras.qué es?”.

Bomberos demandan a Rodolfo Hernández por llamarlos "barrigones" 🔴 Piden una indemnización de 327 millones de pesos por haber sido víctima de matoneo. pic.twitter.com/SpSatcvcy8 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) March 11, 2021

Navarro le dijo que no había podido avanzar en este tema porque los bomberos no tenían un curso de altura que los certificara para realizar el trabajo.

Entonces, Hernández llamó al director de bomberos de Bucaramanga y le dijo: “Diego, es que tenemos que retirar una vallas por orden de un juez, pero me dice Alba Zucena que usted dijo que no las retiraba porque tenía una tanda de barrigones gordos allá de bomberos que no eran capaces de subirse ni a un taburete”.

Esto generó que, tiempo después, los bomberos de Bucaramanga interpusieran dos demandas en contra de Hernández.

Declaraciones en contra de las mujeres venezolanas

De acuerdo con un artículo de este medio, a comienzos de 2019, Hernández realizó unas polémicas declaraciones sobre las mujeres venezolanas.

Por aquel entonces, comentó: “Ellas no costean nada, todo lo cubrimos nosotros y los partos que han tenido son como 400 al año, son una fábrica para hacer chinitos pobres”.

Días después, en entrevista con EL TIEMPO, Hernández mantuvo su postura y agregó: “Por Dios no hagan más chinitos, más desgracias para esa gente, más pobreza. No se puede alimentar más bocas o que me cuenten esa magia”.

Ante estas palabras, en su momento, algunas mujeres venezolanas que viven en Bucaramanga rechazaron las declaraciones del alcalde.

Los lugareños pasan junto a un mural que representa al candidato presidencial independiente colombiano Rodolfo Hernández, en Bogotá, el 7 de mayo de 2022. (Juan BARRETO / AFP).

Comentarios tras sanción

Según un artículo de este medio, en marzo de 2019, Hernández realizó unas polémicas declaraciones luego de que el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander le impusiera una sanción por no garantizar agua potable en un asentamiento de Bucaramanga.

Ante la situación, Hernández dijo: “Mejor, si quiera me voy a descansar. Delicioso, necesito que me notifiquen rápido (...) toca hablar con los abogados, pero si me ponen preso por no robarme la plata de los bumangueses eso sería de talla mundial, que metan al alcalde preso por no ser ladrón y los ladrones siguen tan campantes”, comentó en su momento el exalcalde.

Por supuesto, estas declaraciones sirvieron como combustible para sus detractores.

Golpe en la cabeza a Jhon Jairo Claro

En 2018, Hernández golpeó en la cabeza a Jhon Jairo Claro, en ese entonces concejal de Bucaramanga, luego de que los dos tuvieron una acalorada discusión en el despacho del exalcalde.

Según un artículo de este medio, posteriormente, Hernández fue sancionado por la Procuraduría General con una suspensión e inhabilidad de ocho meses.

Agresión verbal en contra de Fernando Martínez

En octubre de 2018, el exalcalde de la ciudad de Bucaramanga cayó otra vez en la polémica luego de pronunciar unas fuertes palabras en contra de Fernando Martínez, un veedor que estaba denunciando la tala de un árbol.

En medio del rifirrafe, Hernández dijo: “Yo soy la autoridad ambiental. Yo sé que usted es un lavacu… de la politiquería. Es un lavaper… de la politiquería y de los ladrones que robaron a Bucaramanga “.

La discusión quedó grabada en un video que se viralizó.

RECTIFICACIÓN FERNANDO MARTÍNEZ pic.twitter.com/5kklNh75dO — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) January 29, 2019

Insulto en contra de Germán Torres

A finales de 2018, Hernández volvió a ser víctima de sus palabras luego de que realizara un comentario salido de tono a Germán Torres, por aquel entonces director de Tránsito de Bucaramanga.

El exalcalde estaba realizando una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook con Torres para preguntarle sobre una presunta irregularidad en la imposición de comparendos que había denunciado la ciudadanía.

Entonces, en un momento de la conversación Hernández le dijo: “A usted le meten el dedo en la boca por no decir que se lo meten por otro lado“.

En mis tiempos esto era causal de destitución. El alcalde de Bucaramanga @ingrodolfohdez insulta al Director de @transitobucara y le dice que le meten el dedo en (...) @PGN_COL pic.twitter.com/FwXk1mAtgL — Ciceron Berbeo (@CiceronBerbeo) October 16, 2018

Comentarios en contra de la UIS

En 2017, Hernández causó revuelo por unas declaraciones que realizó sobre la Universidad Industrial de Santander (UIS) que se viralizaron.

En el clip se puede escuchar a Hernández decir: “Sale más barato cerrarla, mandar a todos a la Sorbona, Universidad de París, y vender el lote”.

Comentarios en contra de ciudadanos venezolanos

De acuerdo con un artículo escrito en este medio, en 2017 el exalcalde de Bucaramanga realizó polémicos comentarios sobre los inmigrantes venezolanos.

“Se vinieron todos los limosneros de Venezuela, la prostitución y los desocupados para acá porque prácticamente somos linderos de frontera”, dijo Hernández.

En su momento, el concejal Wilson Mora catalogó de “despectivos e inapropiados” los comentarios del exmandatario.