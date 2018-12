Argentina: "Llamen a mi vieja", dijo Rodrigo Eguillor, el hijo de una fiscal acusado de abuso

Buenos Aires. "Llamen a mi vieja", gritó Rodrigo Eguillor, el hijo de una fiscal acusado de haber abusado sexualmente de una chica, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria lo abordó en el aeropuerto de Ezeiza para notificarle que no puede salir de Argentina.

Rodrigo Eguillor estaba a punto de viajar a Europa. Según trascendió, tenía pensado ver en Madrid el partido entre Boca y River por la final de la Libertadores.

Rodrigo Eguillor, de 24 años, es hijo de la fiscal en lo penal de Lomas de Zamora Paula Martínez Castro. Lo acusan de haber abusado de una chica de 22 años el jueves 15 de noviembre, en un departamento de San Telmo ubicado en la esquina de Independencia y Piedras.

“¡Llamen a mi vieja!”: Rodrigo Eguillor fue notificado por la Policía en Ezeiza. pic.twitter.com/u8NASekgNX — ElCanciller.com (@elcancillercom) 4 de diciembre de 2018

Hay un video que registra un forcejeo entre Rodrigo Eguillor y la chica, en el balcón del departamento. Los vecinos llamaron al 911 y acudieron al lugar efectivos de la policía y bomberos.

Luego de ser rescatada y trasladada a un hospital, la chica, en estado de shock, declaró que intentaba escapar porque había sido abusada.

El caso tomó notoriedad pública hoy, luego de que Rodrigo Eguillor publicara un polémico video de descargo. Dijo que la chica tuvo un "brote" y que intentaba suicidarse. "Es un gato [por la chica]. Uno se da cuenta cuando mira un perfil si es una chica bien o una flojita de tanga", dijo.

Y agregó: "Si vos me decís que soy un pibe que no tiene facha y necesito violar minas... ahí, bueno, está bien. Pero no soy esa clase de pibes".

Fuente: La Nación de Argentina/ GDA