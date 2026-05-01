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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla durante una reunión en el Palacio de Gobierno en La Paz, el 26 de febrero de 2026. (Aizar RALDES / AFP)
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla durante una reunión en el Palacio de Gobierno en La Paz, el 26 de febrero de 2026. (Aizar RALDES / AFP)
/ AIZAR RALDES
Por Agencia EFE

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este jueves el inicio de una “nueva etapa” en su país y llamó a un “gran encuentro nacional” para abordar temas importantes, como la minería y las tierras, en vísperas del Día Internacional del Trabajo, cuando está previsto un mitin de sindicatos que cuestionan a su Gobierno.

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