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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla durante un Consejo Económico y Social, en La Paz, el 27 de mayo de 2026. (Gabriel Márquez / EFE)
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla durante un Consejo Económico y Social, en La Paz, el 27 de mayo de 2026. (Gabriel Márquez / EFE)
/ Gabriel Márquez
Por Agencia AFP

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, presentó este miércoles una propuesta de ley para facilitar que los militares levanten los bloqueos de vías que han agudizado la escasez de alimentos, medicinas y combustibles, que desesperan a la población.

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