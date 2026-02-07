Paz denuncia un “sabotaje” contra su Gobierno por problemas con la gasolina en Bolivia

Escuchar
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz (c), en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Bienvenido Velasco
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz (c), en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Bienvenido Velasco
Por Agencia EFE

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo este viernes que hay un “boicot” y un “sabotaje” contra su Gobierno, ante las protestas que hubo esta semana por parte de sindicatos de transportistas que aseguran que la gasolina que se vende en el país tiene mala calidad y dañó sus vehículos.

