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Fotografía cedida por la Presidencia de Bolivia que muestra a su mandatario, Rodrigo Paz, firmando un documento este miércoles, en La Paz. Foto: EFE/ Presidencia de Bolivia
Fotografía cedida por la Presidencia de Bolivia que muestra a su mandatario, Rodrigo Paz, firmando un documento este miércoles, en La Paz. Foto: EFE/ Presidencia de Bolivia
/ Presidencia de Bolivia
Por Agencia EFE

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, firmó este miércoles la abrogación de una ley de tierras que fue cuestionada por campesinos e indígenas que marcharon desde la Amazonía hasta La Paz y que ocasionó la protesta de otros sectores que bloquean carreteras.

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