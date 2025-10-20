El candidato ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales Rodrigo Paz, habla en su primera rueda de prensa este lunes, en La Paz (Bolivia). Foto: EFE/Luis Gandarillas
El candidato ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales Rodrigo Paz, habla en su primera rueda de prensa este lunes, en La Paz (Bolivia). Foto: EFE/Luis Gandarillas
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Paz dice que acudirá a “países amigos” para resolver la crisis de combustibles en Bolivia
Resumen de la noticia por IA
Paz dice que acudirá a “países amigos” para resolver la crisis de combustibles en Bolivia

Paz dice que acudirá a “países amigos” para resolver la crisis de combustibles en Bolivia

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El ganador de la , el centrista , afirmó este lunes que ha mantenido acercamientos con “países amigos” como Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay para buscar su apoyo en la solución de la crisis de combustibles que enfrenta el país, una vez asuma la Presidencia el próximo 8 de noviembre.

En una rueda de prensa, Paz reveló que ha estado “dialogando especialmente con Estados Unidos” y con otros “países amigos”, con el fin de que “a partir del 8 o 9 de noviembre” se puedan resolver los problemas de filas y congestión en las estaciones de provisión de diésel y gasolina del país.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Presidente electo Rodrigo Paz recibirá una Bolivia impaciente y plena de desafíos

“Estamos coordinando de la mejor manera que llegue ese tan necesario hidrocarburo vinculado a la gasolina y al diésel, para poder a partir de ello poder darle tranquilidad a la población”, señaló.

Desde principios de 2023, vive una situación económica compleja por la falta de dólares, el desabastecimiento de combustible y una inflación acumulada de 16,92 %, cifra que para algunos analistas son síntomas de una crisis por el agotamiento del modelo del los Gobiernos liderados por el izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS).

, frente a un 45,39 % obtenido por el exmandatario derechista (2001-2002), según el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre), con el 97,86 % de las actas computadas.

Rodrigo Paz Pereira pronuncia un discurso este domingo, en La Paz (Bolivia). Foto: EFE/ Luis Gandarillas
Rodrigo Paz Pereira pronuncia un discurso este domingo, en La Paz (Bolivia). Foto: EFE/ Luis Gandarillas
/ Luis Gandarillas

El organismo electoral indicó que estos resultados preliminares muestran “una tendencia” que “parece ser irreversible” y prevé concluir entre el miércoles y jueves el cómputo oficial.

, mientras sus seguidores gritaban “fraude” luego de que se anunciaran los resultados preliminares, pero el exmandatario les pidió calma y anunció que hará un seguimiento del escrutinio.

Las misiones de observación electoral de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA) han destacado el compromiso del pueblo boliviano en la segunda vuelta y también la labor del Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante la administración del proceso electoral.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC