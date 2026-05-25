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El presidente boliviano Rodrigo Paz ofrece una rueda de prensa tras la detención del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, el 13 de marzo de 2026. (Foto de AIZAR RALDES / AFP).
El presidente boliviano Rodrigo Paz ofrece una rueda de prensa tras la detención del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, el 13 de marzo de 2026. (Foto de AIZAR RALDES / AFP).
/ AIZAR RALDES
Por Agencia EFE

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este lunes que hará respetar la Constitución frente a los sectores que piden su renuncia con bloqueos de carreteras iniciados hace 20 días y aseguró que “una minoría” no puede gobernar ni “abusar” del país.

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