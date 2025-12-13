Fotografía de archivo del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. (Foto: EFE)
Fotografía de archivo del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. (Foto: EFE)
Agencia EFE
Agencia EFE

El presidente de Bolivia dice que quienes "robaron" al país "pagarán sus penas", tras encarcelamiento de Arce
El presidente de Bolivia dice que quienes “robaron” al país “pagarán sus penas”, tras encarcelamiento de Arce

El presidente de Bolivia dice que quienes “robaron” al país “pagarán sus penas”, tras encarcelamiento de Arce

El presidente de Bolivia, , afirmó este sábado que quienes “robaron” al país “pagarán sus penas”, un día después de que la Justicia envió por cinco meses a una cárcel al exmandatario por una investigación de presunta corrupción cuando fue ministro en la Administración de (2006-2019).

“Aquellos que nos robaron, aquellos que nos quisieron dejar sin destino ya están viendo dónde los estamos poniendo, tendrán que cumplir sus penas, sus agravios”, dijo el gobernante, aunque sin mencionar directamente a Arce (2020-2025), en un discurso en el acto de egreso de subtenientes y alféreces de las Fuerzas Armadas en La Paz.

Paz sostuvo que actualmente Bolivia “no pelea una guerra externa, pero enfrenta inseguridad, crimen trasnacional, fronteras vulnerables, contrabando, corrupción, desconfianza social”.

“Eso es lo que nos han dejado, eso es lo que tenemos que revertir y lo estamos haciendo poniendo en su lugar a aquellos que nos robaron nuestro destino”, insistió.

El expresidente de Bolivia Luis Arce habla con periodistas a su llegada a la cárcel de San Pedro, el 12 de diciembre, en La Paz (Bolivia). (Foto: EFE)
El expresidente de Bolivia Luis Arce habla con periodistas a su llegada a la cárcel de San Pedro, el 12 de diciembre, en La Paz (Bolivia). (Foto: EFE)

También aseguró que aunque la situación “está difícil”, su Gobierno la va a encarar y prometió que el país va “a salir adelante y los culpables pagarán sus penas”.

Un juez cautelar dispuso el viernes, en una audiencia virtual, la prisión preventiva del expresidente Arce por cinco meses en la cárcel de San Pedro, situada cerca del centro histórico de La Paz, con la posibilidad de salidas judiciales por motivos de salud.

El exmandatario fue llevado el mismo viernes a San Pedro, luego de pasar dos días arrestado en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc).

El Ministerio Público imputó a Arce por “incumplimiento de deberes y conducta antieconómica” porque, según esa entidad, cuando fue ministro de Economía autorizó desembolsos de recursos del estatal Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc) para proyectos que no se ejecutaron o se realizaron de manera parcial.

Según la Fiscalía, hubo “más de 3.500 proyectos” financiados por el Ministerio de Economía, de los que “ni la mitad han sido concluidos” y también se evidenció “que hubo desembolsos a cuentas particulares de dirigentes” de organizaciones indígenas y campesinas.

Arce fue entre 2006 y 2017 y de enero a noviembre de 2019.

La Fiscalía aclaró que el proceso contra el exgobernante es por acciones que realizó siendo ministro y no presidente, por lo que en este caso le corresponde un proceso en la vía ordinaria y no un juicio de responsabilidades.

Durante la audiencia, Arce se declaró “absolutamente inocente” y atribuyó su aprehensión a motivos “claramente políticos”, al considerar que el Gobierno de Paz “busca chivos expiatorios” y cubrir lo que sucede en el país.

La exministra de la Presidencia de Arce, María Nela Prada, anunció a los medios en la víspera que la decisión judicial fue apelada por la defensa del expresidente.

Según Prada, también se presentó un recurso de excepción de incompetencia “para que el caso se tramite en la vía de juicio de responsabilidades” y que la audiencia que deberá resolver esto se programó para la próxima semana.

Desde que dejó la Presidencia de Bolivia el pasado 8 de noviembre, Arce se dedicó a dar clases de economía en la estatal Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), labor que no dejó de realizar mientras estuvo en el Gobierno.

