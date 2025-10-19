“Es tiempo de reconciliarnos”, dice Edman Lara, compañero de fórmula de Rodrigo Paz en Bolivia

Escucha la noticia
Resumen generado por Inteligencia Artificial
El candidato a la Vicepresidencia Edman Lara dijo que “es tiempo de hermandad y reconciliación”, luego de que se anunciara que el ganador de la segunda vuelta electoral en Bolivia fue su compañero de fórmula, el aspirante presidencial Rodrigo Paz Pereira.
Antes de la declaración de Paz tras su triunfo y a los pocos minutos del anuncio del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Lara dio unas declaraciones a la prensa a las afueras de su casa en la ciudad de Santa Cruz.
“Fuimos acechados por una guerra sucia muy fuerte, se metieron con la familia se metieron con todo lo que podían, pero es tiempo de reconciliación, es tiempo de pensar en la patria", afirmó tras ser cuestionado sobre su rival, el expresidente derechista Jorge Tuto Quiroga (2001-2002).
Lara, de 39 años, abogado y excapitán de la Policía, fue conocido por denunciar hechos de corrupción de esa institución a través de TikTok.
El senador opositor centrista Rodrigo Paz Pereira ganó la inédita segunda vuelta presidencial de Bolivia con el 54,57 % de los votos, según la información preliminar del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) del TSE con poco más del 97 % de las actas procesadas, que le dan a Quiroga un 45,43 % de los sufragios.
Lara, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), indicó que viajará en las próximas horas a la ciudad de La Paz en donde se encuentra Rodrigo Paz Pereira y quien todavía no se ha pronunciado sobre su victoria electoral.
