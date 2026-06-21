Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla durante una rueda de prensa en La Paz (Bolivia). (Foto: EFE/ Gabriel Márquez)
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla durante una rueda de prensa en La Paz (Bolivia). (Foto: EFE/ Gabriel Márquez)
Por Agencia EFE

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, felicitó al ultraderechista Abelardo de la Espriella, a quien el resultado preliminar de la segunda vuelta presidencial en Colombia da como ganador, y aseguró que la región marcha hacia un “nuevo tiempo de libertad”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.