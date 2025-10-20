Carlos Lázaro
Carlos Lázaro

“Rodrigo Paz ha ganado porque la mayoría de la población prefiere la renovación de las figuras políticas en Bolivia”
La victoria de Rodrigo Paz Pereira en las elecciones presidenciales de Bolivia marca un punto de quiebre en la historia del país. Después de dos décadas, el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido que tuvo como líderes a los cuestionados Evo Morales y Luis Arce, ha sido desplazado del poder por una figura que representa la renovación política en el país y que busca la reconciliación nacional. Paz, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora y sobrino nieto del también exmandatario Víctor Paz Estenssoro, asumirá la conducción de una nación golpeada por una profunda crisis política.

