Rodrigo Paz inicia un cambio de rumbo en Bolivia después de dos décadas

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Rodrigo Paz inicia un cambio de rumbo en Bolivia después de dos décadasResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Desde hoy, Bolivia tiene un nuevo presidente. Rodrigo Paz Pereira rompió la supremacía que el Movimiento al Socialismo tuvo durante 20 años bajo los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, y ahora encabeza un cambio hacia otra dirección. Tras ganar la segunda vuelta contra Jorge Quiroga, el mandatario tiene la urgente tarea de apagar el incendio pues recibe un país con una severa crisis de combustibles, de dólares y casi sin reservas.
TE PUEDE INTERESAR
- Nancy Pelosi expresidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos, anuncia su retiro del Congreso
- Israel: el cuerpo recibido de Hamás es del estudiante tanzano Joshua Luito Mollel
- El escándalo Shein: ¿Por qué la plataforma china de comercio electrónico se encuentra en el ojo de la tormenta en Francia?
- Bélgica es el nuevo afectado con el avistamiento de drones no identificados en Europa: ¿qué tan peligrosa es la presunta amenaza rusa?
- El papa León XIV se reúne por primera vez con presidente palestino Mahmud Abbas
Contenido sugerido
Contenido GEC