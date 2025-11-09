El presidente constitucional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, pronuncia un discurso este sábado, luego de su investidura en La Paz (Bolivia). Foto: EFE/ Luis Gandarillas
Rodrigo Paz inicia un cambio de rumbo en Bolivia después de dos décadas
Desde hoy, Bolivia tiene un nuevo presidente. Rodrigo Paz Pereira rompió la supremacía que el Movimiento al Socialismo tuvo durante 20 años bajo los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, y ahora encabeza un cambio hacia otra dirección. Tras ganar la segunda vuelta contra Jorge Quiroga, el mandatario tiene la urgente tarea de apagar el incendio pues recibe un país con una severa crisis de combustibles, de dólares y casi sin reservas.

