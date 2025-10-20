Las propuestas de Rodrigo Paz para gobernar Bolivia tras 20 años de socialismo (y cómo hará para cumplirlas sin divisas)

Según los resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Paz obtuvo el 54,5% de los votos en la segunda vuelta, y derrotó así a Jorge Quiroga, que consiguió 45,5%.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

El gobierno de Luis Arce, que no postuló a la reelección porque no tenía opción de triunfo, agotó las reservas de dólares para mantener la política de subsidios a los combustibles.

Además, desde hace unos dos años Bolivia sufre una escasez de dólares y combustibles que ha disparado la inflación a 23% interanual a setiembre.

Vehículos hacen fila para repostar en una gasolinera de La Paz el 18 de octubre de 2025. (Foto de MARTIN BERNETTI / AFP). / MARTIN BERNETTI

La economía de Bolivia registró una contracción del 2,4% en el primer semestre del 2025, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Precisamente, los ofrecimientos de campaña de Paz, de 58 años, se enfocaron en planes para solucionar la crisis económica.

En campaña, habló de inyectar unos US$ 4.000 millones en el primer año de su Gobierno para reactivar la economía, mediante inversiones, mecanismos de financiación e inversión extranjera.

Otras de sus promesas fue no recurrir al crédito eterno. “Ordenar la casa sin recurrir al Fondo Monetario Internacional”, dijo.

Y este lunes, en su primera conferencia de prensa como presidente electo, anunció que ha mantenido acercamientos con países amigos como Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay para buscar su apoyo en la solución de la crisis de combustibles.

Rodrigo Paz pronuncia un discurso ante sus simpatizantes tras los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. (Foto de Jorge BERNAL / AFP). / JORGE BERNAL

¿Pero podrá cumplir con sus promesas? El periodista y analista boliviano Rafael Archondo le dijo a El Comercio que Paz asumirá sin mayoría en el Congreso, y dependerá de una alianza con Jorge Tuto Quiroga para sostener la gobernabilidad del país y para que pueda cumplir con lo que ofreció en campaña.

Si la alianza va y Paz llega a alcanzar los dos tercios en el Congreso, explica Archondo, podrá designar altas autoridades, reformar leyes estructurales o convocar referendos.

“Sin ese pacto, su margen de maniobra será muy limitado, y cualquier intento de reforma profunda quedará bloqueado“, remarcó Archondo.

Entonces, anotó Archondo, la agenda inicial del gobierno deberá concentrarse en los puntos coincidentes entre los programas de Paz y Quiroga.

Capitalismo para todos

Una mujer indígena vende alimentos junto a un cartel de campaña del candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, en La Paz, el 17 de octubre de 2025.(Foto: MARTIN BERNETTI / AFP). / MARTIN BERNETTI

¿Qué prometió Rodrigo Paz?

Una de sus propuestas clave es “capitalismo para todos”, donde ofrece un modelo centrado en dar más oportunidades a emprendedores y el comercio, reducir la tramitología para los negocios y dar acceso a créditos baratos.

También busca otorgar incentivos a los que actualmente trabajan en la informalidad para ingresar al sistema formal.

Que paguen un solo impuesto por debajo del 10 % y que los aranceles se reduzcan a lo mínimo.

Archondo dijo que “capitalismo para todos” carece de un sustento económico real para que se plasme en la realidad, y que responde más a una narrativa electoral que a un plan estructurado de desarrollo.

Agregó que apunta a sectores como contrabandistas, comerciantes informales, mineros ilegales y productores ligados a economías grises, que representan una base social amplia el país, pero que su formalización es extremadamente difícil.

El Movimiento al Socialismo (MAS) nació formalmente en 1997 en Bolivia, impulsado por organizaciones campesinas y cocaleras del altiplano y el trópico de Cochabamba. Su principal fundador y líder histórico es Evo Morales. El partido de izquierda ha ganado cuatro elecciones presidenciales consecutivas: 2005, 2009, 2014 y 2020.



Descentralización del presupuesto

Paz también propuso la descentralización del presupuesto nacional. Quiere que este se distribuya 50 % al gobierno central y 50 % a los gobiernos subnacionales.

“Hoy el Estado central se queda con el 80 % de los recursos y manda el 20 % a más de 339 municipios, gobernaciones, universidades y entidades descentralizadas. Es una miseria (…) La estructura federal va a ser la solución del país y dentro de la propuesta planteamos el 50/50, que busca descentralizar los recursos del Estado", dijo Paz tras la primera vuelta del 17 de agosto.

Propuso congelar las actividades de todas las empresas públicas que mantengan déficits operativos.

Subsidios al combustible

Paz dijo que mantendrá el subsidio al combustible para los “sectores vulnerables” de la sociedad.

La escasez de combustible se da por la falta de divisas para su importación, además del problema del subsidio. El país no tiene dólares porque las exportaciones de gas se cayeron desde hace varios años, pues no se descubrieron nuevos yacimientos.

En campaña, Quiroga propuso solicitar un crédito externo de US$12 mil millones, en parte del FMI. Paz se opuso a esa alternativa porque duplicaría la deuda externa. El presidente electo prefiere ir por recortes internos y ahorro fiscal por unos US$1.200 millones.

Archondo sugirió que ambos deberán ceder y acordar un punto medio, probablemente un préstamo más moderado acompañado de un plan de austeridad.

Pero el problema no se va a solucionar con el préstamo que se consiga. Se tiene que ir hacia la diversificación de la economía, pues ya no se puede depender de la exportación de gas.

En este punto, la eliminación o reducción del subsidio a los hidrocarburos es inevitable, remarcó Archondo, pero advirtió que es políticamente explosiva, pues podría llevar a un estallido social.

“Eliminar el subsidio generaría una inflación inmediata, alza generalizada de precios y una potencial convulsión social, similar a lo que ocurre o en Ecuador", dijo Archondo.

El analista manifestó que ni Paz ni Quiroga prometieron su eliminación inmediata, por lo que la alternativa sería una reducción gradual con compensaciones temporales a transportistas, por ejemplo. Pero hizo notar que Bolivia no tiene margen fiscal ni reservas para sostener por mucho tiempo ese plan.

El factor Evo Morales

El expresidente de Bolivia (2006-2019), Evo Morales, gesticula durante una reunión antes de votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. (Foto de ERNESTO BENAVIDES / AFP). / ERNESTO BENAVIDES

En cuanto a Evo Morales, este ya se mueve para capitalizar cualquier tropiezo del futuro presidente. El lunes, se atribuyó la victoria de Paz al asegurar que este ganó con el “voto evista” y que la votación “fue más contra Tuto Quiroga”.

Archondo dijo que, efectivamente, una fracción del voto de Evo fue decisiva para inclinar la balanza en la segunda vuelta, pero remarcó que su fuerza electoral real ha caído del 60 % al 15 %. Indicó que otro voto clave para Paz fue el del empresario Samuel Doria Medina, que quedó tercero en la primera vuelta.

El analista sostuvo que Morales busca ahora posicionarse como árbitro de la oposición social, esperando errores del nuevo gobierno.

“Creo que la peor noticia para Evo Morales en estos días sería que se organice una coalición en realidad anti-Evo, que sería la alianza Paz-Quiroga”, indicó.