Roger Zuzunaga Ruiz
Roger Zuzunaga Ruiz

Escucha la noticia

00:0000:00
Las propuestas de Rodrigo Paz para gobernar Bolivia tras 20 años de socialismo (y cómo hará para cumplirlas sin divisas)
Resumen de la noticia por IA
Las propuestas de Rodrigo Paz para gobernar Bolivia tras 20 años de socialismo (y cómo hará para cumplirlas sin divisas)

Las propuestas de Rodrigo Paz para gobernar Bolivia tras 20 años de socialismo (y cómo hará para cumplirlas sin divisas)

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Rodrigo Paz, de centro derecha, ganó el domingo las elecciones presidenciales en Bolivia y asumirá el cargo el próximo 8 de noviembre, poniendo fin así a 20 años de socialismo en el país altiplánico. Pero el cambio de ciclo llega con una nación al borde del colapso económico, sin dólares, sin gas, sin gasolina y con Evo Morales aún acechando desde las sombras. ¿Cómo hará para gobernar y para llevar adelante sus promesas de campaña?

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC