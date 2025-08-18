Cómo hizo Rodrigo Paz para subir hasta el primer lugar en Bolivia y qué papel juega su vicepresidente Edman Lara

Al 95% de las actas computadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Rodrigo Paz consigue el 32,1% de los votos, seguido por Jorge Quiroga, con el 26,8%. Samuel Doria Medina, que era favorito en todas las encuestas, bajó hasta el tercer lugar, con el 19,9%. En cuarto lugar se ubicó el izquierdista Andrónico Rodríguez, con el 8,2%. El candidato del partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), Eduardo del Castillo, quedó sexto, con solo el 3,2% de los votos.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Resultados de las elecciones presidenciales en Bolivia. (TSE).

Rodrigo Paz Pereira, de 57 años, es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, quien gobernó Bolivia entre 1989 y 1993. Su madre es la española Carmen Pereira.

Nació en Santiago de Compostela, España, en 1967, mientras sus padres estaban en el exilio político, pues eran perseguidos por los gobiernos militares.

Rodrigo Paz, candidato presidencial de Bolivia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), saluda a sus simpatizantes junto a su esposa, María Elena Urquidi, tras los resultados la primera vuelta. (Foto de Martin BERNETTI / AFP). / MARTIN BERNETTI

Estudió en colegios jesuitas y obtuvo el bachillerato en el San Ignacio de La Paz. Luego se tituló en Economía y Relaciones Internacionales y realizó una maestría en Gestión Política en la American University de Washington, Estados Unidos.

Rodrigo Paz está casado con Mari Elena Urquidi y tienen cuatro hijos: Catalina, Alicia, Paulino y Elena.

Inició su carrera política en el 2002 como diputado por Tarija. Ha representando a distintas corrientes, incluyendo el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fundado por su padre.

Entre el 2010 y el 2015 fue presidente del Concejo Municipal de Tarija.

Del 2015 al 2020 fue alcalde de Tarija bajo la agrupación política Unidos para Renovar (UNIR), que derrotó al MAS. Actualmente es senador por la fuerza opositora Comunidad Ciudadana (CC), del expresidente Carlos Mesa.

Además, en el 2019 formó parte de la llamada Coordinadora de la Defensa de la Democracia, que exigía que haya una segunda vuelta electoral tras las denuncias de fraude en favor del entonces presidente Evo Morales y en desmedro de Carlos Mesa. Esas elecciones terminaron siendo anuladas.

Las propuestas de Rodrigo Paz

Periódicos con los resultados de las elecciones presidenciales en Bolivia. (EFE/ Luis Gandarillas). / LUIS GANDARILLAS

En su modesta campaña, Rodrigo Paz ha planteado la denominada “Agenda 50/50”, que plantea distribuir al 50 % el manejo del presupuesto entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales, incluidas las universidades.

Además, promueve el cierre de empresas públicas deficitarias y la modernización del Estado. También rechaza endeudarse con el FMI, y en su lugar plantea reordenar las finanzas públicas para conseguir dinero.

Ha propuesto reducir el déficit fiscal rápidamente, eliminando gastos superfluos y recortando subsidios a grandes empresas y combatiendo el contrabando.

También propone fomentar el capitalismo popular, con créditos accesibles, reducción de impuestos y aranceles bajos para bienes no producidos en Bolivia.

Apunta a reformar la justicia, impulsar energías limpias, facilitar el acceso al crédito para mujeres, y promover políticas con enfoque de género como un “salario universal de la mujer”.

¿Cómo llegó al primer lugar?

El candidato presidencial de Bolivia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz Pereira, vota en Tarija. (Foto de Marcelo GOMEZ / AFP). / MARCELO GOMEZ

La última encuesta de Ipsos - Ciesmori para UNITEL, publicada el 10 de agosto, le dio a Rodrigo Paz el tercer lugar con el 8,3% de intención de voto. Esa cifra representaba un repunte del candidato, pero estaba lejos de los líderes: Doria tenía 21,2% y Quiroga 20%. En esa misma medición, el voto de los indecisos, blancos y nulos superaba el 33%.

¿Cómo se explica la victoria de Paz? El periodista boliviano Rafael Archondo le dijo a El Comercio que luego de analizar de manera preliminar los resultados, el candidato sorprendió al ganar en La Paz, Oruro, Potosí y el occidente andino.

“El votante de Rodrigo Paz, aparentemente, podría encajar muy bien en el perfil del votante de Andrónico Rodríguez o de Evo Morales. Tenemos a un Paz victorioso en los lugares donde el MAS tuvo mucha fuerza siempre”, indicó.

Agregó que el voto provino de sectores que alguna vez apoyaron a Evo Morales y que ahora buscan una renovación sin romper con los avances sociales de las últimas dos décadas.

Sostuvo que si bien un sector de la izquierda anuló su voto, hasta llegar a casi el 20%, otro sector que pudo haber apoyado a Andrónico Rodríguez terminó prefiriendo a Paz a último momento.

Este respaldo de último momento, dijo Archondo, se puede explicar en la figura de su padre, Jaime Paz Zamora, que habría influido en la memoria colectiva, pues muchos lo asocian con un gobierno socialdemócrata rupturista en los 90, que tuvo como uno de sus ejes de política exterior el eslogan “coca no es cocaína”.

El analista político boliviano Ricardo Calla Ortega le dijo a El Comercio que parte del crecimiento sorpresivo de Ricardo Paz tiene que ver con el outsider liberal Jaime Dunn. Este economista, respaldado desde Estados Unidos por el empresario millonario Marcelo Claure, empezó a tener un buen desempeño en las encuestas. Sin embargo, quedó fuera de carrera por deudas fiscales e incumplimiento en solvencia al momento de su inscripción.

“Cuando eso pasó, la pregunta fue ¿a dónde irán los votos de Dunn? Gran parte del voto finalmente fue hacia Rodrigo, que como Dunn es una persona más joven que quienes lideraban en las encuestas, tiene una cierta imagen de renovación que ha terminado captando a buena parte de esos votantes, especialmente jóvenes desencantados quienes lo identificaron como una alternativa fresca frente a la política tradicional”, remarcó Calla.

El analista también coincide en que el voto castigo al MAS terminó decantando por Rodrigo Paz en regiones altas como La Paz, Oruro y Potosí, donde dominaba la izquierda pero ahora los ciudadanos están hartos de la crisis económica. En el último mes, afirma, el candidato hizo campaña por conquistar ese bolsón electoral con un discurso centrista.

La figura de Edman Lara

Rodrigo Paz junto a su vicepresidente Edman Lara durante su último mitin de campaña en Torno, provincia de Santa Cruz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025. (Foto: RODRIGO URZAGASTI / AFP). / RODRIGO URZAGASTI

Edman Lara es el compañero de fórmula de Rodrigo Paz. Nacido en Cochabamba pero residente en Santa Cruz, saltó a la fama en el 2023, cuando siendo capitán de la policía comenzó a denunciar públicamente actos de corrupción en esa institución. Lo hacía a través de las redes sociales, donde cuenta con miles de seguidores.

En diciembre de ese año incluso denunció a un coronel que dirigía a la policía de Santa Cruz, algo que derivó en represalias en su contra y una suspensión de sus funciones por un año y un breve paso por la cárcel.

Edman no abandonó las redes sociales, al contrariio, intensificó su presencia en Internet como el Capitán Lara para seguir denunciando la corrupción policial.

¿Cómo llegó a ser compañero de Paz? Rafael Archondo dijo que su nominación fue casi accidental. Explicó que Samuel Doria Medina le quitó a Paz a su candidato a vicepresidente, José Luis Lupo, y este tuvo que recurrir a Lara.

“Muchas de las cosas que han pasado también tienen que ver con el azar”, sostuvo Archondo.

Agregó que el perfil joven y con un discurso fuerte en redes contra la corrupción terminaron dándole frescura a la fórmula y atrayendo apoyo de quienes están hartos precisamente de la corrupción.

Por su parte, Ricardo Calla manifestó que en los debates y foros de vicepresidentes Edman Lara fue calificado como el de mejor desempeño.

Sostuvo que el carisma y perfil renovador de Lara aportaron mucho a la campaña de Paz y reforzaron su imagen de renovación de la política.

Se convirtió en una figura clave para que la dupla conectara con votantes jóvenes y sectores críticos al MAS, remarcó.

¿Habrá endose de votos de Doria?

Rodrigo Paz Pereira (izq) y Jorge Quiroga disputarán la segunda vuelta presidencial en Bolivia. (EFE/ Luis Gandarillas / Gabriel Márquez).

En campaña, Samuel Doria Medina dijo que si no pasaba a segunda vuelta, apoyaría al candidato que termine primero. La noche del domingo lo ratificó.

Ahora surge la interrogante de si podrá endosarle sus votos a Rodrigo Paz. Para Archondo, el traspaso de votos no está garantizado porque el electorado de Doria es muy heterogéneo. Además, indicó que muchos de sus votantes lo respaldaron porque iba primero y no por convicción.

“Ahora gran parte de esta gente sabe que Samuel no tiene el peso electoral que le daban más de 10 encuestas. Muchos de ellos lo respaldaron porque creían que era el único que podría derrotar a Andrónico en una eventual segunda vuelta entre ambos. Pero ambos fueron los grandes derrotados”, enfatizó.

Para Calla, no hay posibilidad de un endose automático de todos los votos, pero considera que lo ratificado por Doria sí fortalece la posición de Paz frente a Tuto Quiroga, y arranca con ventaja.

Agregó que lo dicho por Doria también abre la posibilidad de un acuerdo o cogobierno, algo que va a necesitar Paz si finalmente gana las elecciones, pues requerirá de una mayor estructura y respaldo político pues le tocará gobernar un país polarizado y en crisis.

El factor Evo Morales

El expresidente boliviano Evo Morales conversa con líderes cocaleros antes de acudir a votar en las elecciones presidenciales en Bolivia, el 17 de agosto de 2025. (Foto de Fernando CARTAGENA / AFP). / FERNANDO CARTAGENA

En cuanto a Evo Morales, Archondo dijo que si bien junto con Andrónico Rodríguez y el MAS fueron los grandes derrotados, la figura del expresidente sigue siendo fuerte en sectores afines, Pero remarcó que en amplias regiones del país es considerado un lastre político.

Anticipó que Morales intentará desestabilizar al nuevo gobierno, cualquiera que sea, manteniéndose como la figura de una oposición radical.

Calla sostuvo que la campaña de Evo Morales por el voto nulo fue devastadora para el MAS y para Andrónico, a quien no dejó de atacar.

El analista consideró que Morales también ha creado las condiciones para su propia caída, pues el próximo gobierno estará presionado para llevarlo a la cárcel y hacer efectiva la orden de captura que hay en su contra por un caso de presunta trata de una menor.

“Existe la posibilidad de que Evo tenga que escapar del país", indicó.

“Ha ganado la democracia en Bolivia contra un ciclo de autoritarismo sofocante, creciente, destructivo del MAS. Y esa es una excelente noticia. La democracia le ha ganado a la corrupción galopante del ciclo histórico del MAS. La corrupción ha sido desenfrenada estos años. Se ha ganado a la mediocridad institucional y, finalmente, se le ha ganado al narcotráfico”, destacó Calla.