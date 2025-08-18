Roger Zuzunaga Ruiz
Roger Zuzunaga Ruiz

Cómo hizo Rodrigo Paz para subir hasta el primer lugar en Bolivia y qué papel juega su vicepresidente Edman Lara
La victoria de Rodrigo Paz Pereira fue la sorpresa de las históricas elecciones presidenciales en Bolivia del domingo. El candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC) pasó de estar rezagado en las encuestas, sin mayores opciones, a terminar primero y disputar la segunda vuelta próximo 19 de octubre, donde se enfrentará al expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga. ¿Cómo hizo para escalar, qué propone y quién es su candidato a vicepresidente, el popular expolicía Edman Lara?

