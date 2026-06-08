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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, alza una botella con gasolina mientras habla tras firmar la ley que regula los estados de emergencia, en La Paz, el 8 de junio de 2026, después de semanas de protestas en su contra. Foto: AIZAR RALDES / AFP
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, alza una botella con gasolina mientras habla tras firmar la ley que regula los estados de emergencia, en La Paz, el 8 de junio de 2026, después de semanas de protestas en su contra. Foto: AIZAR RALDES / AFP
/ AIZAR RALDES
Por Agencia EFE

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó este lunes la ley de Regulación de Estados Excepción para permitir la actuación de las Fuerzas Armadas en el control de las protestas y los bloqueos de carreteras impulsadas por sindicalistas y campesinos que exigen su renuncia y han provocado al menos diez muertos y desabastecimientos en la zona de andina del país.

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