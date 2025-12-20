Paz ratifica el retiro de la subvención a los combustibles en Bolivia y llama a dialogar

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ratificó este viernes el levantamiento de la subvención a los combustibles, dispuesta en un decreto, y llamó a dialogar a todos los sectores que expresaron su rechazo con huelgas, bloqueos de calles y el anuncio de otras medidas de presión.

“Este decreto, si bien no se va a cambiar porque es un punto de partida, podemos tener nuevas iniciativas para ir mejorando el futuro de la patria”, dijo Paz en un video difundido en sus redes sociales.

Es el primer mensaje que emite el gobernante desde el miércoles en la noche, cuando anunció en un mensaje televisado la puesta en vigencia del decreto.

Paz, que lleva poco más de 40 días como presidente, aclaró que, si bien su Gobierno defenderá “los derechos sociales, hablaremos con firmeza de la verdad para transformar la patria”.

“Estamos abiertos, aquel que quiera dialogar con el Gobierno, con nuestros ministros, estamos abiertos para ese diálogo”, remarcó el gobernante.

El decreto estableció precios de 6,96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, entre otros.

Esto supone incrementos del 86 % para la gasolina y del 162 % para el diésel respecto al costo subvencionado que estuvo vigente por más de veinte años y que, según el actual Gobierno y algunos expertos, ya era insostenible en el escenario de crisis económica que vive el país.

Vehículos hacen cola para repostar gasolina en una estación de servicio en El Alto, Bolivia, el 23 de mayo de 2025. Foto: AIZAR RALDES / AFP / AIZAR RALDES

Este viernes los sindicatos de transportistas de La Paz, sede de Gobierno y del Legislativo, y la vecina ciudad de El Alto realizaron una huelga con protestas en las calles por el retiro de la subvención y amenazaron con parar de forma indefinida desde el lunes si el Gobierno de Paz no retrocede.

En Santa Cruz, la ciudad más poblada, los transportistas replegaron sus autobuses, aunque eso no afectó el tráfico vehicular de otros sindicatos de servicio público y vehículos particulares.

En la ciudad central de Cochabamba, los transportistas se declararon en emergencia y para este sábado está prevista allí una asamblea nacional para definir nuevas medidas de presión.

Además, el expresidente Evo Morales (2006-2019) amenazó con que si Paz no revierte sus medidas de ajuste económico hasta este fin de semana, habrá una “movilización” en Cochabamba el lunes con el objetivo de “defender la economía popular”.

También esta jornada la Central Obrera Boliviana, la mayor entidad sindical del país, anunció una huelga indefinida contra el decreto.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, llamó a los transportistas a dos mesas de diálogo para esta jornada y para el lunes.

Los dirigentes del sector no asistieron esta jornada, ante lo cual, la autoridad respondió por la tarde con otra convocatoria.