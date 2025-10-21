Guillermo Vera Ayala
Rodrigo Paz y un giro en Bolivia: ¿qué desafíos internos enfrentará y cómo cambiarán las relaciones del país con EE.UU.?
Rodrigo Paz Pereira fue elegido presidente de Bolivia el domingo 19 tras lograr un 54,5% de los votos en la segunda vuelta electoral del país sudamericano, imponiéndose al conservador Jorge Quiroga, que obtuvo un 45,5%. La llegada al poder del candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC) pone fin a dos décadas de presencia casi ininterrumpida en el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales.

