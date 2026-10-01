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Integrantes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Bolivia organizan billetes que fueron encontrados durante un operativo en el lugar donde vivía el fiscal general Roger Mariaca, en Santa Cruz, el 1 de octubre de 2026. (Juan Pablo Roca / EFE)
Integrantes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Bolivia organizan billetes que fueron encontrados durante un operativo en el lugar donde vivía el fiscal general Roger Mariaca, en Santa Cruz, el 1 de octubre de 2026. (Juan Pablo Roca / EFE)
Por Agencia EFE

La Policía Boliviana decomisó unos 303.270 dólares que estaban ocultos en una ambulancia que salió del condominio donde vivía el fiscal general, Roger Mariaca, detenido y acusado de liderar una organización vinculada con el narcotráfico.

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