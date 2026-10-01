La Policía Boliviana decomisó unos 303.270 dólares que estaban ocultos en una ambulancia que salió del condominio donde vivía el fiscal general, Roger Mariaca, detenido y acusado de liderar una organización vinculada con el narcotráfico.

El comandante de la Policía de Bolivia, Adrián Álvarez, informó este jueves que el hallazgo se produjo el miércoles, después de la detención de Mariaca, durante un operativo en inmediaciones del condominio, ubicado en la ciudad oriental de Santa Cruz.

Según Álvarez, una ambulancia privada ingresó al condominio con el argumento de que trasladaría a una persona herida, pero los agentes la revisaron cuando salía del lugar y encontraron varios maletines con billetes en moneda local y en dólares, “hábilmente camuflados” en varios compartimentos del vehículo.

El dinero decomisado ascendió a 3.532.100 bolivianos (unos 293.270 dólares) y otros 10.000 dólares, para un total aproximado de 303.270 dólares, que quedaron bajo custodia del Ministerio Público, detalló.

Álvarez explicó que la detención de Mariaca y del fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, se produjo a partir de la información proporcionada por un mayor de la Policía detenido horas antes en la ciudad de La Paz.

El Fiscal General de Bolivia, Roger Mariaca, asiste a su ceremonia de juramento en la sede de la Vicepresidencia en La Paz, el 22 de octubre de 2024. (Foto de AIZAR RALDES / AFP). / AIZAR RALDES

Según el comandante, también fueron detenidas dos personas especializadas en informática que supuestamente ingresaron a la vivienda de Zeballos para borrar registros de las cámaras de vigilancia, así como ocho funcionarios de la Fiscalía de Santa Cruz que llegaron hasta la vivienda de Mariaca para “extraer documentación” relacionada con el caso.

Álvarez precisó que las detenciones se hicieron en el marco de la investigación contra el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado en marzo en Bolivia y enviado a EE.UU.

Mariaca y Zeballos permanecen en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) de El Alto, ciudad vecina a La Paz, tras ser trasladados desde Santa Cruz, donde inicialmente estaba previsto que fueran llevados a la Fiscalía, pero se decidió cambiar el lugar ante la posible intervención de “grupos delincuenciales” que, según Álvarez, buscaban “interferir en la acción policial”.

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Por su parte, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, dijo que estas detenciones e investigaciones constatan “una estructura” presuntamente encabezada por Mariaca y otras “autoridades públicas” vinculadas con el narcotráfico.

También señaló que, tras el “desdoblamiento” de los teléfonos de los detenidos, se constataron flujos de llamadas que los relacionan con miembros del crimen organizado.

Las detenciones ocurrieron dos días después de que el Gobierno de EE.UU. incluyera a Mariaca y a Zeballos en un listado de altos cargos y exfuncionarios de tres países a los que se les revocó el visado, acusándoles de ser “corruptos” y de “socavar Gobiernos elegidos democráticamente”.

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Las autoridades de Bolivia investigan al fiscal general Roger Mariaca por lavado de dinero y narcotráfico, anunció este jueves 1 de octubre el gobierno tras su detención dos días después de que Estados Unidos cancelara su visa por supuestos vínculos con organizaciones criminales. (AFP)

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