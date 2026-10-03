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José Armando Urioste, designado fiscal general interino de Bolivia por el Congreso. (Foto del Senado de Bolivia)
José Armando Urioste, designado fiscal general interino de Bolivia por el Congreso. (Foto del Senado de Bolivia)
Por Agencia AFP

El Congreso de Bolivia suspendió al fiscal general, detenido tras ser señalado por Estados Unidos de supuestos vínculos con el narcotráfico, y designó el sábado a un interino tras una prolongada sesión de urgencia.

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