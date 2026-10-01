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Resumen

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Fiscal General de Bolivia, Roger Mariaca, pronuncia un discurso tras jurar el cargo en la sede de la Vicepresidencia en La Paz, el 22 de octubre de 2024. (Foto de AIZAR RALDES / AFP).
Fiscal General de Bolivia, Roger Mariaca, pronuncia un discurso tras jurar el cargo en la sede de la Vicepresidencia en La Paz, el 22 de octubre de 2024. (Foto de AIZAR RALDES / AFP).
/ AIZAR RALDES
Por Agencia EFE

El Gobierno de Bolivia acusó este jueves al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, detenido en la víspera en la región oriental de Santa Cruz, de supuestamente liderar una “organización criminal” dentro del Ministerio Público que, según las autoridades, protegía al “narcoterrorismo” en el país.

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