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El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca. (Foto de la Fiscalía General del Estado)
El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca. (Foto de la Fiscalía General del Estado)
Por Agencia EFE

El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, fue aprehendido supuestamente de forma “ilegal” en la región oriental de Santa Cruz por motivos que por ahora se desconocen, informó el Ministerio Público que también denunció una intervención policial en su sede en la ciudad sureña de Sucre, la capital constitucional del país.

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