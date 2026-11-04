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Resumen

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El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia (TSJ), Romer Saucedo. (Foto del TSJ)
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia (TSJ), Romer Saucedo. (Foto del TSJ)
Por Agencia EFE

La Fiscalía General de Bolivia confirmó este miércoles que hay una investigación abierta por presunto narcotráfico y organización criminal en contra del presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia (TSJ), Romer Saucedo, quien salió del país alegando una supuesta persecución en su contra.

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