El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia, Romer Saucedo, anunció este miércoles que salió del país alegando que su vida y la de su familia “corren peligro” y acusó al Gobierno de supuestamente armar un caso en su contra para “desacreditarlo”.

En un amplio mensaje en sus redes sociales, Saucedo anunció que dejó el país junto a su familia y dijo que es un “perseguido” por “cuestionar al poder político”.

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“Mi libertad y la vida de toda mi familia corren peligro. Se acabaron las garantías jurídicas: el poder político convirtió nuevamente a la justicia en una puerta giratoria que ejerce como regla la detención preventiva a quien no comulga con ellos, y tampoco titubea para contratar sicarios y silenciar gente con la muerte”, señaló el magistrado.

Saucedo anunció en julio que iba a renunciar a la presidencia del TSJ, en medio de una disputa con el Gobierno de Rodrigo Paz por un mayor presupuesto para el Poder Judicial, demanda por la que llegó a amenazar con una huelga de ese organismo.

Me ha tocado tomar la decisión MÁS DURA DE MI VIDA, pero como siempre, hablaré con la verdad y sin rodeos. Bolivia dejó de ser un país seguro. MI LIBERTAD Y LA VIDA DE TODA MI FAMILIA CORREN PELIGRO. Se acabaron las garantías jurídicas: el poder político convirtió nuevamente a la justicia en una puerta giratoria que ejerce como regla la detención preventiva a quien no comulga con ellos, y tampoco titubea para contratar sicarios y silenciar gente con la muerte. Se vienen construyendo relatos en base a mentiras y sé que van a sembrar pruebas para desacreditarme. Pero no solamente a mí: lo harán además con otros liderazgos emergentes, referentes regionales y nacionales, para después de haberlos desacreditado en redes sociales y medios de comunicación, darles la estocada judicial final. No perdonaron que un provinciano haya puesto un alto a las intromisiones de políticos en la justicia. No toleran que haya actuado con la frontalidad con la que me criaron, con las herramientas jurídicas que mi formación, tanto en Bolivia como en el exterior, me otorgó. Desde que me postulé a la preselección en la Asamblea Legislativa anterior, no era un candidato favorito, pero esa formación académica me permitió llegar entre los 8 MEJORES SELECCIONADOS para estar en la papeleta. Posteriormente, el pueblo cruceño me respaldó en las urnas con MÁS DE 740 MIL VOTOS — después de que activistas investigaron nuestro historial profesional y si teníamos afinidad política alguna —, siendo EL MÁS VOTADO DE TODO EL PAÍS para ejercer en el Tribunal Supremo de Justicia. Esa frontalidad y sinceridad para decir las cosas causó molestias desde el inicio, incluyendo al anterior gobierno, pero los actuales empezaron un ataque sistemático y gradual: primero para desacreditarme ante mi pueblo con esos relatos construidos en base a la mentira. Y estoy seguro de que pretenderán utilizar elementos de convicción que serán fabricados a la medida de algunos políticos, para luego convertirme en un objetivo judicial y así ser el trofeo con el que celebren la toma del Órgano Judicial que tanto ansían. ¡NO LES DARÉ EL GUSTO! MI CABEZA NO SERÁ SU TROFEO. A usted, papi, le pido que no se me vaya a quebrar, mi viejo roble. Usted es un hombre que nadie jamás pudo apuntar con el dedo y me enseñó a trabajar honradamente. Le prometo que nos vamos a reinventar. Hace un par de días, le conté públicamente al país y al presidente Rodrigo Paz que, mientras estuve en celdas detenido injustamente cuando tenía 21 años, usted me visitaba todos los días por las mañanas con su termo de agua caliente y tomábamos mate mientras conversábamos. Hoy esos mates tendrán que esperar. No volveremos a compartirlos desde una celda; la distancia me obliga a que hagamos una pausa. A usted, mami, le encargo a mi viejo. Usted sabe lo mucho que significa en mi vida, llevo su nombre y soy el único varón de la familia. Manténgalo sanito y fuerte. Usted es la mujer que lo acompañó toda la vida y confío en que nos seguirá transmitiendo la bravura de toda una leona que protege y encara luchas. A mis hermanas: siempre unidad. Son buenas peladas y no se imaginan cuánto las amo. Se vendrán tiempos difíciles, intentos de persecución y amedrentamiento. Resistan a los cobardes que ya empiezan a articular ataques contra ustedes para intentar debilitarme en el alma. ¡NO SE CALLEN ANTE CUALQUIER ABUSIVO DEL PODER QUE INTENTE PERSEGUIRLAS! Ustedes han forjado su camino sin ayuda de nadie y de manera honrada. Que nos investiguen todo lo que quieran, pero que no siembren pruebas, que no sean cobardes. YO, DESDE AFUERA, PUEDO SER MÁS ÚTIL QUE ESTANDO EN UNA CÁRCEL O MUERTO. A partir de hoy, este sacrificio se convertirá en símbolo de una familia que decide enfrentar la tiranía de los cobardes, de los mentirosos, de aquellos a quienes les gusta dividir hogares. A partir de hoy, ustedes tampoco callen nada ante esos cobardes. — romer.saucedo.gomez@ (@RomerSaucedo) November 4, 2026

El pasado 15 de octubre, presentó su renuncia a la presidencia del tribunal, que se hará efectiva en enero de 2027, aunque en su publicación de este miércoles ratificó que no dejará de ser magistrado.

Contra Saucedo no existe ninguna causa penal abierta, ni se han conocido denuncias formales en su contra.

“He salido sin tener procesos abiertos, pero sé que empezarán pronto”, manifestó Saucedo en su publicación.

El magistrado aseguró que “se vienen construyendo relatos en base a mentiras” en su contra y afirmó que “van a sembrar pruebas” para desacreditarlo, aunque no dio más detalles al respecto.

Saucedo señaló que su “frontalidad y sinceridad para decir las cosas causó molestias desde el inicio” en el “anterior gobierno”, el de Luis Arce (2020-2025), y ahora, según dijo, las actuales autoridades “empezaron un ataque sistemático y gradual” en su contra.

También sostuvo que “el sicariato (los asesinatos por encargo) le dobló el brazo al Estado” y recordó el caso del magistrado decano del Tribunal Agroambiental Víctor Hugo Claure, quien fue asesinado a tiros por desconocidos el pasado 30 de abril.

Entonces fueron detenidas cuatro personas presuntamente vinculadas con el suceso, pero el caso fue declarado en reserva y no se conocieron los avances posteriores en la investigación.

Saucedo sostuvo que Claure fue asesinado “porque afectó intereses de corruptos y son cómplices quienes hasta el día de hoy encubren ese hecho”.

“No quiero que me pase lo mismo, por eso prefiero irme”, manifestó y agregó que retornará al país “cuando las condiciones hayan cambiado” y su “libertad” y su “vida dejen de estar en peligro”.

Hace dos semanas, Saucedo participó junto al presidente Paz en un acto para la promulgación de una ley que permitirá transferir al órgano Judicial los fondos judiciales no reclamados en un plazo de cinco años.