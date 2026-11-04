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Resumen

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El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, Romer Saucedo, anunció que abandonó el país junto a su familia por supuestas amenazas contra su vida y acusó al Gobierno de Rodrigo Paz de preparar un caso en su contra para desacreditarlo. (Facebook de Romer Saucedo).
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, Romer Saucedo, anunció que abandonó el país junto a su familia por supuestas amenazas contra su vida y acusó al Gobierno de Rodrigo Paz de preparar un caso en su contra para desacreditarlo. (Facebook de Romer Saucedo).
Por Agencia EFE

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia, Romer Saucedo, anunció este miércoles que salió del país alegando que su vida y la de su familia “corren peligro” y acusó al Gobierno de supuestamente armar un caso en su contra para “desacreditarlo”.

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