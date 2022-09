Poco después de haber nacido, Romina Di Rosa fue dada en adopción. Aunque sus padres adoptivos le dijeron la verdad desde un inicio, ella siempre tuvo la curiosidad de conocer sus orígenes. Poco después de iniciar una exhaustiva búsqueda por medio de las redes sociales, obtuvo una respuesta que cambiaría su vida para siempre.

“Nunca me ocultaron el tema de la adopción, siempre supe. Recién en la adolescencia me dieron más datos concretos, pero no sabía qué hacer con eso”, contó Romina, oriunda de Lanús, Argentina, en conversación con el medio Todo Noticias.

Aunque le tomó mucho tiempo comprender el motivo por el que fue dada en adopción, pudo entender que, detrás de este acto, hay muchos factores a tomar en cuenta.

Todo cambió cuando una amiga suya le habló sobre casos de personas que encuentran a familiares perdidos con poca información. “Anímate”, le dijo.

“¿Dónde estás?”

Tras ello, se unió a un grupo de Facebook llamado ”¿Dónde estás?”. Luego de seis meses leyendo las publicaciones de los internautas, se animó a contar los detalles de su historia.

“Hola, mi nombre es Romina. Busco a mi madre biológica. Mi madre biológica se llama Valeria o Verónica, en el momento de su embarazo tenía entre 19 y 22 años, pelo rubio oscuro ondulado, ojos color almendra, cara redonda, de 1,70 aprox. de altura y de piel muy blanca, oriunda de alguna colonia suizo-alemana de Misiones. Hoy debería tener entre 62 y 65 años”, escribió en la mencionada.

Luego, contó que en 1977 trabajó en la casa de una familia y quedó embarazada del hijo de sus jefes. En ese momento, a la mamá de Romina la obligaron a dar a su hija en adopción, dado que consideraban su embarazo como algo “vergonzoso”.

Foto: Romina Di Rosa / Facebook

Lo que la mujer no esperaba era que, en poco tiempo, su publicación iba a llenarse de miles de reacciones. Entre la gran cantidad de comentarios, hubo uno que la tomó por sorpresa.

“Decía ‘Hola, soy Verónica. Entrá a mi perfil, fijate. Apenas vi tu foto, supe que eras vos. No sé como llamarlo, pero lo supe’”, recordó. “Nos comunicamos, le pedí que me contara su versión de la historia. Le pregunté dos o tres cosas fundamentales y cuando me lo contestó, me tuve que pellizcar”.

Según Romina, Verónica había ingresado al grupo hace algunos meses y revisaba el muro constantemente para ver si había señales de su hija. “Ella todas las noches tenía el deseo de ser buscada”, señaló Romina.

Un reencuentro inesperado y muy emotivo

Después de ello, Verónica decidió sorprender a Romina visitándola en su casa. “Se encargó de contactar a mis hijos y organizó un encuentro en mi casa. Un sábado a la madrugada, super dormida, mi marido me llama porque supuestamente mi hijo estaba enfermo. Cuando bajo las escaleras, veo a mi mamá sentada en la cocina. Casi me muero”, explicó.

“Ese momento fue increíble. El encuentro fue bellísimo, muy emotivo, estaba en shock. No podía creer que la persona con la que había soñado tanto tiempo estuviera adentro de mi casa”, agregó.

Por su parte, Verónica contó que, durante muchos años, buscó la forma de contactar a su hija, pero siempre le proporcionaron datos que no eran verídicos. A pesar de eso, nunca perdió la esperanza de reencontrarse con ella.

En cuanto a su familia adoptiva, Romina asegura que están contentos de que ella se reencuentre con su madre biológica.

“Me aman y están felices. Me dicen que desde que pasó soy otra Romina y me doy cuenta de que es real por la manera en la que fluyo. Esta búsqueda que emprendí ha sido un gran desafío, una gran enseñanza y es hermoso lo que estoy pasando”, concluyó, bastante emocionada.