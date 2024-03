El lunes, el fiscal regional coordinador del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios de Chile, Héctor Barros, aseguró que la banda criminal Tren de Aragua es responsable del secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda Moreno. Este exteniente había escapado de su país tras rebelarse contra el régimen de Nicolás Maduro, por lo que sectores de la oposición venezolana sospechaban que su secuestro era una operación del régimen chavista para llevárselo de nuevo a Venezuela.

Ojeda, de 32 años y que tenía el estatus de refugiado en Chile, fue sacado de su departamento en Santiago en la madrugada del 21 de febrero por hombres que se hicieron pasar por detectives de la Policía De Investigaciones (PDI).

La policía encontró su cuerpo sin vida el pasado viernes 1 de marzo. Estaba en una maleta que fue enterrada en un terreno en el municipio de Maipú, en la capital chilena.

Por el crimen la policía detuvo a un adolescente de 17 años de nacionalidad venezolana. Además, hay órdenes de arresto para otros dos sospechosos ya identificados.

“Hemos realizado una serie de diligencias para establecer la participación de cada uno de los imputados, con las complejidades que esto significa en un contexto de criminalidad transnacional organizada, vinculada principalmente al Tren de Aragua, que ha estado cometiendo distintos delitos como el de secuestro”, dijo el fiscal Barros a la prensa.

El adolescente de 17 años fue imputado por secuestro y homicidio y quedó privado de la libertad.

Esto es lo que se sabe hasta el momento sobre el caso del exmilitar Ronald Ojeda Moreno.

¿Cómo encontraron el cuerpo?

De acuerdo con el diario chileno La Tercera, los investigadores supieron del lugar donde estaba enterrado el cuerpo gracias a una llamada anónima que alertó sobre movimientos y ruidos poco habituales atribuirles a movimientos de carga en el campamento Vicente Reyes, en Maipú.

Entonces, la policía concurrió hasta el lugar, habitado mayoritariamente por familias haitianas, colombianas y venezolanas.

En el sitio, de acuerdo con La Tercera, los policías se encontraron con una pequeña construcción cuyo piso tenía una losa de concreto.

El piso tuvo que ser removido, hasta excavar 1,4 metros. Ese punto hallaron una maleta, que en su interior tenía el cuerpo de Ojeda, el cual tuvo que ser retirado en una retroexcavadora.

La causa de muerte

De acuerdo con el diario El Mercurio, Ojeda murió por asfixia mecánica posicional. Se investiga si su deceso estuvo relacionado con una golpiza previa, ya que las lesiones que presenta el cuerpo abren la posibilidad que sus asesinos pudieran subirse sobre él, presionándolo contra el suelo.

“La data de muerte aproximada señala que es entre siete y 10 días, coincidente con la fecha en que se produjo el secuestro”, dijo Barros el día en el que se encontró el cadáver.

El cuerpo del exmilitar no presenta impactos de bala ni heridas punzocortantes, confirmaron las autoridades.

El papel del único detenido

La Tercera identificó al adolescente detenido como Ángel C., que no tiene antecedentes policiales por no estar registrada su identidad en los sistemas formales. Los investigadores presumen que se dedica a la venta de drogas, pues al momento de su arresto se le encontró con ketamina. Él aseguró que trabaja como repartidor.

La Fiscalía y los investigadores pudieron reconstruir la labor que cumplió el adolescente el día del secuestro.

A las 23:00 de la noche del 20 de febrero, el adolescente llegó hasta las inmediaciones del edificio donde vivía Ojeda con su esposa y su hijo de 6 años.

Arribó acompañado de un segundo involucrado. Ambos montaron un “punto de vigilancia” con la finalidad de prestar cobertura para el secuestro, detalló La Tercera.

El adolescente aseguró a los investigadores que él no sabía en lo que estaba participando. Ante los fiscales que lo interrogaron señaló que fue otro de los investigados quien lo invitó a salir, pero solo a “comer hamburguesas y fumar marihuana”.

Además, según relató su defensa ante el tribunal, cuando se encontraron con el resto de la banda, “estos le reclamaron (al otro investigado) sobre su presencia (la de Ángel)”.

De acuerdo con La Tercera, el adolescente y el segundo sospechoso permanecieron en el auto hasta las 3:00 de la madrugada.

“Es ahí que el piloto del auto Chevrolet, que luego sería encontrado en Renca, recibe un llamado, corta y enfoca con la cámara del teléfono hacia la puerta del edificio para inmortalizar con una fotografía la salida de Ojeda y sus captores”, señala La Tercera.

El adolescente aseguró que cuando preguntó qué era lo que estaba pasando, le ofrecieron dinero, pero que no aceptó.

El momento en el que Ronald Ojeda Moreno es secuestrado. (Meganoticias).

El secuestro

Según la Fiscalía, al menos cinco personas participaron en el secuestro de Ojeda, incluido Ángel.

Cuatro ingresaron al edificio, uno de ellos se quedó en el hall de entrada y los otros tres subieron al piso 14 a sacar a Ojeda.

Además de usar uniformes de detectives de la PDI, los secuestradores utilizaron balizas en sus carros y mostraron al conserje del edificio una supuesta orden de detención contra Ojeda para tener libre acceso al edificio.

Cuando ingresaron al departamento de Ojeda, que en ese momento dormía junto a su familia, tomaron dos celulares de la víctima. Luego lo ataron y se lo llevaron en ropa interior por el pasillo hacia el ascensor.

En la huida participaron dos autos. Según La Tercera, cuando llegaron hasta el kilómetro 20 de la Costanera Norte, apareció un tercer automóvil, de marca Hyundai.

A ese tercer vehículo subieron a Ojeda y se lo llevaron con dirección al sur.

La Tercera informó que el día del secuestro Ángel fue captado por las cámaras de seguridad cargando bencina en una estación de servicio. Además, fue rastreado por las antenas de su teléfono celular.

Las hipótesis sobre el móvil del crimen

El fiscal nacional Ángel Valencia ha dicho que se investigan varias hipótesis sobre el móvil del crimen.

“Hoy día la cantidad de hipótesis se va reduciendo, pero no cabe duda de que tenemos que investigar tanto las actividades laborales, la forma cómo el señor Ojeda se gana la vida en Chile, o fuera de Chile, la familia (...) al mismo tiempo también, por los mismos dichos de las familiares y de las personas relacionadas, tenemos que investigar también la hipótesis de que la justificación sea política. Y hay que decirlo directamente. No podemos descuidar ni una ni otra circunstancia, porque el deber de objetividad nos lo impone”, manifestó Valencia a la prensa.

Sobre si el crimen se planeó desde fuera de Chile, Valencia dijo que “si hay una banda que responde a las características del crimen organizado trasnacional, es muy probable que actúe en función de alguien que no se encuentre dentro de Chile, pero todo eso hay que investigarlo”.

Valencia sostuvo que se trata de un “secuestro atípico”, no solo por la cantidad de recursos que se usaron para realizar el crimen, sino porque la víctima era un exmilitar venezolano que estaba en calidad de refugiado político en Chile.

El abogado de la esposa de Ojeda, Juan Carlos Manríquez, aseguró al diario La Segunda que parece reforzarse la hipótesis de que los delincuentes actuaron por encargo. Además, descartó “un nexo de Ronald con alguna actividad delictiva”.

Ronald Ojeda Moreno tenía 32 años.

¿Quién era Ronald Ojeda Moreno?

El teniente coronel Ronald Ojeda Moreno fue arrestado el 19 de abril del 2017 junto con otros tres militares por su presunta implicación en actos con “fines conspirativos y planificación de acciones terroristas”.

Todos formaban parte del Movimiento por la Libertad y la Democracia, que suscribió un documento en el que desconocen al presidente Nicolás Maduro como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela.

Los militares disidentes fueron imputados por los delitos de rebelión, instigación a la rebelión, motín y traición a la patria.

El 30 noviembre del 2017, Ojeda escapó durante un traslado. La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) lo llevaba junto a otros ocho militares presos en la cárcel de Ramo Verde hasta otro recinto penitenciario. Casi todos fugaron, menos otro preso que falleció en el lugar en un enfrentamiento, reportó entonces el diario venezolano El Nacional.

Una vez en libertad, Ojeda denunció que había sido torturado mientras estuvo preso.

En el 2019, el gobierno de Maduro lo degradó y expulsó de las fuerzas armadas junto a otros 24 oficiales.

De alguna forma, Ojeda logró salir de Venezuela y terminó en Chile.

En noviembre del 2022, se manifestó de rodillas y con una bolsa en la cabeza frente al Palacio de la Moneda en Santiago para condenar el diálogo entre el chavismo y la oposición y exigir la liberación de presos políticos.

Ronald Ojeda Moreno en una protesta frente al Palacio de La Moneda en Santiago.

De acuerdo con La Tercera, en el 2018 Ojeda comenzó su tramitar su refugio político en Chile, hasta que en noviembre del 2023 se le entregó su pasaporte como refugiado.

El pasado 24 de enero, el Ministerio de Defensa de Venezuela publicó un comunicado donde informaba sobre la degradación de 33 exmilitares, quienes eran acusados de traición a la patria al participar en la Operación Brazalete Blanco, que supuestamente contemplaba un ataque a instalaciones militares en Táchira y el atentado contra el gobernador de ese estado, Freddy Bernal. En la lista figuraba el nombre de Ronald Ojeda Moreno.