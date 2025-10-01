El teniente venezolano Ronald Ojeda Moreno habría sido secuestrado en Chile.
El teniente venezolano Ronald Ojeda Moreno habría sido secuestrado en Chile.
Sospechoso de matar a exmilitar disidente venezolano llega a Chile extraditado de EE.UU.
Sospechoso de matar a exmilitar disidente venezolano llega a Chile extraditado de EE.UU.

Sospechoso de matar a exmilitar disidente venezolano llega a Chile extraditado de EE.UU.

anunció el miércoles la llegada al país extraditados desde de cinco miembros de la banda criminal , entre ellos un implicado en el asesinato de un exmilitar disidente venezolano.

Ronald Ojeda, de 32 años y que tenía la condición de refugiado político en Chile, fue secuestrado en Santiago el 21 de febrero de 2024 por personas que simularon ser policías chilenos. Nueve días después, su cuerpo fue hallado dentro de una maleta enterrada en una barriada de la capital chilena.

La Fiscalía chilena apunta a un motivo político detrás de su asesinato, pero ha evitado responsabilizar directamente al gobierno venezolano.

Edgar Benítez, de nacionalidad venezolana, conocido como “El Fresa”, está acusado por el secuestro y homicidio de Ojeda. Fue detenido en febrero en la estado de Indiana.

Llegó a Santiago la noche del martes junto a otros cuatro supuestos integrantes de alta peligrosidad del Tren de Aragua buscados también por la justicia chilena por múltiples delitos.

Fueron recibidos en extradición desde Estados Unidos cinco sujetos” e ingresaron a un recinto especial penitenciario de alta seguridad, explicó a periodistas María Angélica Aguirre, directora nacional subrogante de Gendarmería, a cargo de las prisiones del país.

Hasta ahora hay una docena de detenidos por el crimen y secuestro de Ojeda en Chile, pero “los autores intelectuales del crimen todavía están libres”, aseguró el fiscal nacional, Angel Valencia.

Ronald Ojeda se refugió en Chile tras escapar de una cárcel venezolana después de ser acusado de conspiración. En sus redes sociales, se autocalificaba de “preso político”.

Estados Unidos incluyó en febrero pasado al Tren de Aragua en su lista de organizaciones terroristas. La banda, de origen venezolano, siembra el terror en varios países con secuestros, extorsiones y asesinatos.

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

