Menos de 24 horas después de que el nuevo gobierno de Argentina asumiera las riendas del país, la flamante ministra de Seguridad, Sabina Frederic, sufrió el hackeo de su cuenta de Twitter. Como prueba del ataque quedaron cinco polémicos tuits escritos por los piratas informáticos que, además de causar revuelo, pusieron en alerta a los organismos de seguridad.

Aunque los mensajes escritos por el hacker ya no aparecen en el Twitter de Frederic -su equipo de comunicación recuperó la cuenta y eliminó las falsas publicaciones dos horas después del ataque cibernético-, varios internautas guardaron registro de los tuits y los divulgaron en las redes sociales.

►Estanislao Fernández: ¿Quién es el hijo del nuevo presidente argentino y por qué llevaba distintivo LGBT?

►Alberto Fernández convoca a los argentinos a la unidad tras jurar como nuevo presidente | FOTOS | VIDEO

►Alberto Fernández, el primer presidente que llega al Congreso a jurar el cargo manejando su auto personal | VIDEO

El primero de los mensajes apuntó a las Fuerzas Armadas: “El sostenimiento de funcionarios públicos desmotivados y desmoralizados es demasiado costoso para el estado, y no sin riesgos. Es necesaria una reestructuración con seriedad de las fuerzas armadas”, escribió el hacker desde la cuenta de Sabina Frederic.

También aprovechó para agradecer irónicamente a Javier Smaldone, especialista en seguridad informática, por proveer “las contraseñas de la nueva ministra de seguridad”. Según reporta el diario “Clarín”, Smaldone fue arrestado en octubre pasado como sospechado de haber participado en un supuesto hackeo al Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, antecesora de Frederic en el cargo.

De hecho, la exministra también fue mencionada en el hackeo de este miércoles. “Encontramos cajas de vino en la oficina de Bullrich, las vamos a sortear a nuestros seguidores, muy atentos”, decía otro de los tuits.

Asimismo, el hacker también bromeó con la situación del empresario Lázaro Báez, amigo personal del fallecido expresidente Néstor Kirchner y detenido desde el 2016 por estar acusado de blanquear decenas de millones de dólares: “Un saludo al compañero Lázaro Báez, pronto le daremos el cargo que se merece dentro del Ministerio”, escribió.

El expresidente argentino tampoco se salvó. “Macri gato”, fue otra de las frases que apareció en la cuenta. En Argentina, gato se usa como un término despectivo para denigrar a alguien.

(Twitter)

Según “Clarín”, tras descubrir el hackeo de su cuenta, la ministra presentó una denuncia ante la unidad fiscal de ciberdelincuencia y siguió todos los pasos para denunciar el hecho ante Twitter.

“Esta es mi cuenta”

Fue al anochecer que Sabina Frederic se pronunció públicamente sobre el incidente y lo hizo a través de su cuenta de Twitter. “Esta es mi cuenta verificada. Ya estamos trabajando para construir una Argentina Unida justa e igualitaria, como encomendó el Presidente Alberto Fernández”, escribió.

Frederic, antropóloga de la Universidad de Buenos Aires (UBA), es una de las cuatro ministras que integran el gabinete de Alberto Fernández. Fue subsecretaria del Ministerio de Defensa entre el 2009 y el 2011, durante el Gobierno de la ahora vicepresidenta Cristina Kirchner.

A Frederic se le ha encomendado el objetivo de transformar el ministerio de Seguridad, cuestionado por los críticos de Bullrich, a quien se le acusó de implementar una injustificada política de mano dura.

Es profesora titular de la Universidad Nacional de Quilmes e investigadora del Conicet.

Durante los actos del martes en la Casa Rosada por el cambio de mando, Frederic habló con la prensa sobre cuál será la doctrina a seguir en las fuerzas de seguridad durante su gestión.

“No le calificaría (de mano) fácil ni de dura, una política de seguridad con justicia. Con el principio de justicia y no de discresionalidad, para mí eso es clave. No es la policía la que imparte justicia, sino que son los procedimientos judiciales que se interponen entre la actuación de la justicia y la sentencia”, dijo la ministra según consigna el medio “Perfil”.

Según consigna el portal argentino “Infobae” Frederic plantea en su libro Las trampas del pasado: las Fuerzas Armadas y su integración al Estado democrático en Argentina que “el sostenimiento de un número significativo de funcionarios públicos desmotivados y desmoralizados” hace de las Fuerzas Armadas “una ‘bolsa de desempleo’ demasiado costosa para el Estado, y no sin riesgos”.

Ante ello, la actual ministra considera tres caminos posibles: la “desaparición de las Fuerzas Armadas” para que solo queden fuerzas como la Gendarmería Nacional con una función “subsidiaria” de defensa nacional; la reestructuración “con seriedad” de las Fuerzas Armadas o la ejecución de modificaciones de carácter legal que permitan “reequipar las Fuerzas Armadas de modo que sean eficientes en la asistencia social permanente a la comunidad y las misiones humanitarias”.