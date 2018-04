El saludo de Lula durante la emotiva misa en honor a su esposa [FOTOS]

- / -

"Mientras más me atacan, más crece mi relación con el pueblo de Brasil", dijo Lula durante su discurso en el sindicato de metalúrgicos. El ex mandatario está en un escenario junto a la ex mandataria Dilma Rousseff , destituida en mayo de 2016 y varios miembros de la cúpula del Partido de los Trabajadores (PT) y aliados. (Foto: AP)