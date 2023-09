Entrevista

"El autoritarismo está presente en un franja importante de la sociedad en Chile"

Octavio Avendaño, politólogo y académico de la Universidad de Chile





-¿Cómo recibe Chile la conmemoración de los 50 años del golpe?

Independientemente de la conmemoración de los 50 años del golpe, no existe una opinión compartida respecto de lo que fue el golpe, no hay una condena generalizada: hay sectores que lo justifican y hay otros que condenan. Tampoco existe una opinión común respecto de lo que fue la etapa previa, vale decir la experiencia de la Unidad Popular, ni de lo que viene después, la experiencia de la dictadura. Los sectores a favor y en contra de entonces se replican hasta el día de hoy.

Ahora, esta conmemoración tiene algo especial más allá de los 50 años, tiene que ver con que no solo se está incluyendo el momento mismo del golpe, sino que se está haciendo un balance de lo que pasó, y hacer un balance significa tener opinión respecto de la experiencia de Unidad Popular, el golpe, la experiencia de la dictadura y el proceso de transición y los gobiernos democráticos en los 30 años siguientes. Y eso genera mayor complejidad desde el punto de vista del análisis. Desde luego, el elemento más central y controversial tiene que ver con el golpe mismo.





-¿Por qué un 36% de encuestados cree que hubo una razón para el golpe de Estado, por qué la opinión pública de Chile es tan cambiante con respecto a la figura de Pinochet?

No es que la opinión pública de Chile sea cambiante, yo creo que ha habido desde hace mucho tiempo una evaluación positiva respecto de la experiencia dictatorial e incluso de la figura de Pinochet. A pesar de que haya sectores que se nieguen a reconocer esta realidad. Las experiencias dictatoriales dejan una huella, una secuela, que también se expresa en términos culturales, de reconocimiento e incluso de nostalgia. Hay sectores que sienten nostalgia respecto del pasado autoritario cada vez que hay situaciones de crisis o problemas asociados a la seguridad ciudadana, a la inestabilidad del orden social y político, aparecen voces que apelan a la solución de tipo autoritaria. Entonces, ese autoritarismo está presente en una franja importante de la sociedad chilena, algunos hablan de 30% o más. Otros hablamos que puede llegar al 40% de la población.





-¿En qué fallaron los gobiernos de centroizquierda para evitar que la figura de Pinochet emerja como los está haciendo ahora?

Los gobiernos de centroizquierda no lograron revertir el tema porque se requería de una transformación cultural, algo que no se logró. Se requería también de una mayor centralidad en la educación ciudadana y en la educación cívica. El modelo educacional se tendió a mercantilizar y a centrarse en aspectos de orden productivo y pragmático, dejando de lado la formación ciudadana y la cívica. El resultado es lo que tenemos hoy: una ciudadanía desinformada, apática, desinteresada respecto de los asuntos públicos y con ciertas inclinaciones de tipo autoritario.





-¿En los colegios se enseña lo que fue la dictadura, se habla claramente de dictadura?

En los colegios ahora sí se habla de dictadura, pero para los jóvenes la dictadura es algo bastante remota, no es algo que lo asocien a la realidad del presente. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de la dictadura en términos objetivos, estamos frente a un acontecimiento que deja huellas y varios legados desde el punto de vista económico, institucional y político, en materia de violaciones a los derechos humanos, y ese legado está presente hoy. Porque tenemos la institucionalidad política, el modelo económico heredado, los problemas no resueltos en materia de derechos humanos. Pero para los jóvenes que no vivieron la experiencia dictatorial o que nacieron después de los años 90, más del 60% de la población, la experiencia dictatorial es algo muy remoto, no lo asocian al presente.