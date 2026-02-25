Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La erupción de un volcán de lodo con emisión de gases, en San Juan de Urabá, Antioquia, Colombia, el 25 de febrero de 2026.
Por Agencia EFE

Una erupción de un diapiro, o volcán de lodo, se registró este miércoles en el municipio de San Juan de Urabá, en el departamento colombiano de Antioquia (noroeste), sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas, informaron autoridades departamentales.

