Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Vehículos de la policía durante una manifestación en reclamo a los incrementos salariales y mejores condiciones laborales, en Rosario, Argentina, el 10 de febrero de 2026. (Sebastián Granata / EFE)
Vehículos de la policía durante una manifestación en reclamo a los incrementos salariales y mejores condiciones laborales, en Rosario, Argentina, el 10 de febrero de 2026. (Sebastián Granata / EFE)
Por Agencia EFE

La Policía de la provincia argentina de Santa Fe levantó este miércoles las protestas que durante más de 36 horas desataron la tensión en Rosario y otras ciudades, tras poner en jaque la seguridad de una de las regiones más importantes del país sudamericano.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

“Ecuador en dictadura”, denuncia el correísmo tras encarcelamiento de alcalde de Guayaquil
Latinoamérica

“Ecuador en dictadura”, denuncia el correísmo tras encarcelamiento de alcalde de Guayaquil

Policía de Argentina finaliza protesta en provincia de Santa Fe tras 36 horas de tensión
Latinoamérica

Policía de Argentina finaliza protesta en provincia de Santa Fe tras 36 horas de tensión

Ecuador: Juez envía a cárcel al alcalde de Guayaquil por presunta red de lavado y fraude
Latinoamérica

Ecuador: Juez envía a cárcel al alcalde de Guayaquil por presunta red de lavado y fraude

Argentina: Al menos cuatro agentes heridos y dos detenidos en protesta contra reforma laboral
Latinoamérica

Argentina: Al menos cuatro agentes heridos y dos detenidos en protesta contra reforma laboral