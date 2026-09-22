El grupo paramilitar Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) desató este martes la violencia en la turística ciudad de Santa Marta (norte de Colombia) tras la muerte de su segundo jefe, alias Cholo, en una operación militar.

Durante la jornada las autoridades registraron quemas de camiones y autobuses, así como balaceras y amenazas contra comerciantes, a los que hombres armados intimidan para que no abran sus negocios en Santa Marta, capital del departamento de Magdalena, para cumplir con lo que denominan paro armado.

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Estas acciones se suman a las registradas en la víspera cuando dos buses de transporte público fueron quemados y hombres armados bloquearon la Troncal del Caribe, la principal carretera del norte de Colombia.

Justamente las ACSN anunciaron un paro armado de 48 horas en protesta contra el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, que había advertido a los delincuentes más buscados del país que si no se someten a la Justicia van a terminar “en una bolsa y muertos”.

En los paros armados, los grupos suelen restringir el desplazamiento de vehículos por carreteras y ríos, la movilidad de las personas e incluso ordenan el cierre de comercios, además de cometer agresiones y amenazar a todo aquel que no cumpla estas medidas.

Santa Marta es uno de los principales puntos turísticos de Colombia, junto a Cartagena de Indias y Bogotá, al contar con parques nacionales, zonas de playa, áreas montañosas e importante patrimonio histórico.

Mayor presencia militar y policial

“Ante las amenazas y los actos de intimidación de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada contra comerciantes, transportadores y ciudadanos, ordené reforzar de inmediato la presencia militar y policial en Santa Marta”, expresó en la red social X De la Espriella.

El mandatario ordenó a la fuerza pública “blindar la región, recuperar plenamente el control territorial y emplear todas las capacidades legítimas del Estado contra quienes persistan en la criminalidad, siempre en el marco de la Constitución y la ley”.

“Y voy para Santa Marta. Estaré personalmente en el territorio para liderar las acciones del Gobierno, acompañar a nuestra Fuerza Pública y respaldar a los ciudadanos que hoy están siendo amenazados por estas estructuras criminales. Ningún grupo criminal va a imponerle sus condiciones a la gente honrada y trabajadora”, añadió.

En ese sentido, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, señaló que la Policía está en las calles de la ciudad “para garantizar la seguridad” y el Ejército vigila la Troncal del Caribe.

Detención de ‘Cholo’

Alias Cholo estaba acusado de ser el segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y de articular rutas del narcotráfico hacia Centroamérica.

Además, según De la Espriella, el segundo jefe contaba “con más de 15 años de trayectoria delictiva” y durante el Gobierno de Gustavo Petro (2022-2026) fue gestor de paz, una designación otorgada por el presidente para facilitar acercamientos con grupos armados con los que buscaba negociar el fin de la violencia.

Por otra parte, el mandatario le advirtió a Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, señalado como jefe y financiador de las ACSN, que es el siguiente objetivo de la operación.

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró este miércoles 2 de septiembre que "la paz verdadera se construye con la fuerza de las armas y las leyes de la República" y ratificó que derrotará al crimen sin diálogo, ya sea "por la razón o por la fuerza". (EFE)

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