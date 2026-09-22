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Un camión calcinado en una carretera tras una operación militar del Ejército de Colombia contra el grupo armado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en Santa Marta, Colombia, el 22 de septiembre de 2026. (Idinael FERNANDEZ / AFP)
Un camión calcinado en una carretera tras una operación militar del Ejército de Colombia contra el grupo armado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en Santa Marta, Colombia, el 22 de septiembre de 2026. (Idinael FERNANDEZ / AFP)
/ IDINAEL FERNANDEZ
Por Agencia EFE

El grupo paramilitar Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) desató este martes la violencia en la turística ciudad de Santa Marta (norte de Colombia) tras la muerte de su segundo jefe, alias Cholo, en una operación militar.

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