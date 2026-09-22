El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó el martes la militarización de la ciudad caribeña de Santa Marta, en medio de una ola de violencia con ataques a comerciantes y vehículos incendiados tras operativos contra un grupo narco.

La madrugada del martes, el mandatario anunció que las autoridades abatieron a un coordinador de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), que operan en la ciudad y sus alrededores, junto a doce de sus colaboradores.

Las ACSN son un grupo de origen paramilitar que se financia con el control de las rutas del narcotráfico y la extorsión en el Caribe. Su presencia se extiende desde la Sierra Nevada de Santa Marta hasta el departamento de La Guajira, fronterizo con Venezuela.

Varias zonas de la ciudad amanecieron el martes desiertas tras rumores sobre un “paro armado” impuesto por las ACSN en respuesta al letal operativo militar de las autoridades. En Colombia se le llama “paro armado” a las restricciones al comercio y la movilidad que las organizaciones criminales hacen valer a la fuerza.

“Estos delincuentes pretenden incendiar gran parte de la región Caribe, empezando por Santa Marta, donde han amenazado a comerciantes, a pobladores, transportadores”, dijo después De la Espriella en una declaración en video.

En redes sociales circularon videos de hombres armados recorriendo en moto las calles de Santa Marta y disparando contra negocios abiertos, así como de camiones incendiados que bloqueaban algunas carreteras de esta ciudad al norte del país.

“He ordenado como presidente de la República que Santa Marta sea militarizada”, anunció De la Espriella la tarde del martes.

“El que no se someta será dado de baja y no voy a permitir que sigan arrodillando a través del terror a nuestra gente”, agregó.

MÁS INFORMACIÓN: Tribunal de paz de Colombia denuncia que De la Espriella quiere asfixiarlo con millonario recorte

La policía reforzó su presencia el martes en las zonas comerciales de la ciudad con unidades antiextorsión y de fuerzas especiales, dijo un vocero de la institución a la AFP.

Asimismo, tropas del ejército se desplegaron a lo largo de la carretera que une a la ciudad con La Guajira.

En el poder desde agosto, De la Espriella ha prometido doblegar a los grupos ilegales que se financian del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, con apoyo de sus aliados Estados Unidos e Israel.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró este miércoles 2 de septiembre que "la paz verdadera se construye con la fuerza de las armas y las leyes de la República" y ratificó que derrotará al crimen sin diálogo, ya sea "por la razón o por la fuerza". (EFE)

SOBRE EL AUTOR