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Resumen

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Integrantes de la Policía de Colombia custodian una calle tras la violencia desatada por las paramilitares Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en Santa Marta, Colombia, el 23 de septiembre de 2026. (Jhan Carlos Araujo P. / EFE)
Integrantes de la Policía de Colombia custodian una calle tras la violencia desatada por las paramilitares Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en Santa Marta, Colombia, el 23 de septiembre de 2026. (Jhan Carlos Araujo P. / EFE)
/ Jhan Carlos Araujo P
Por Agencia EFE

Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos evitar las zonas afectadas por disturbios, bloqueos de carreteras y operaciones de seguridad en la ciudad colombiana de Santa Marta (norte), tras la ola de violencia desatada por las paramilitares Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

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