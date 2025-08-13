Guillermo Vera Ayala
Guillermo Vera Ayala

Escucha la noticia

00:0000:00
El “favorito” de Petro que podría ir a la cárcel: la historia de Daniel Quintero, el político que izó una bandera colombiana en Santa Rosa
×
🎧 Escucha esta noticia para estar siempre
informado
×
⚡ Entérate de lo más importante en segundos
Resumen de la noticia por IA
El “favorito” de Petro que podría ir a la cárcel: la historia de Daniel Quintero, el político que izó una bandera colombiana en Santa Rosa

El “favorito” de Petro que podría ir a la cárcel: la historia de Daniel Quintero, el político que izó una bandera colombiana en Santa Rosa

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Función exclusiva para Registrados y Suscriptores.

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El precandidato presidencial colombiano Daniel Quintero difundió en las redes sociales un video en el que se mostraba ingresando a territorio peruano e izando una bandera de su país en Santa Rosa de Loreto. El incidente generó el rechazo de la Cancillería peruana y la población local, al punto que el exalcalde del distrito de Santa Rosa, Iván Yovera, aseguró que entrablará una denuncia contra Quintero.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC