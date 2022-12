Héctor Fernando Amariz Nova, de tan solo 33 años, murió por un acto de intolerancia en el barrio Poblado de Girón, en Santander, Colombia, horas antes de que se celebrara la Navidad.

En video se evidenció su muerte violenta. En principio, un señor, identificado como alias Richi, tropezó sin querer en la vereda y le tumbó el casco a Amariz, esto generó rabia en la víctima fatal y por eso lo golpea con el mismo casco en varias ocasiones.

Luego de esto, alias Richi atenta contra la vida del hombre con arma punzocortante delante de su sobrina de 12 años, quien acompañaba a la víctima.

Un hombre se atraviesa sin querer y tumba el casco de otra persona, esto desató una discusión que en medio de la intolerancia terminó en homicidio. El señor del casco murió. Dónde está nuestro nivel de paciencia? pic.twitter.com/8TZvVwCgl8 — Mely Múnera (@MelyMunera) December 26, 2022

EL TIEMPO habló con Ómar Acevedo, el primo del fallecido, quien relató que Amariz el 24 de diciembre le había anunciado a la familia que tenía algo por decirles en la celebración de Navidad.

Todos estaban a la expectativa de esa noticia que iba contarles y que nunca se pudo entregar, debido a que falleció por la agresión de alias Richi ese mismo 24 de diciembre.

Acevedo relató que ese día su primo iba a contarles que había propuesto matrimonio a su pareja y que en enero del 2023 se iba a casar.

La pareja llevaba nueve meses de noviazgo y vivía en unión libre.

”Se casaba en enero, se había comprometido con una señora abogada, se conocían desde hace tres años, la relación se estableció hace 9 meses y él le propuso matrimonio creo que hace 15 días, el 24 íbamos a hacer un compartir de amigo navideño y él había dicho que nos tenía que contar algo, era eso, que se iba a casar y que se iba para Bogotá”, contó Acevedo.

Perfil de la víctima

La víctima de 33 años trabajaba como auxiliar de bodega y, según sus familiares, era un aficionado al fútbol.

“Trabajador, honesto, no tenía vicios, ni tomaba, le gustaba demasiado el fútbol, era un aficionado. No tenía hijos, era el que le ayudaba a los papás. Él nunca fue peleador, fue algo de intolerancia, uno cuando es peleador, sabe que no debe acercarse, eso fue lo que le faltó”, indicó Acevedo.

Ómar explicó que la sobrina de Amariz presenció toda la riña y el homicidio. El hombre recibió dos heridas con arma blanca, una de estas en el abdomen, que finalmente fue la que le comprometió la vida.

“Le pega dos puñaladas, una en el abdomen y la otra en el brazo, le compromete una vena, el sale caminando normal, nadie lo auxilió, la sobrina de 12 años vio todo, llegó al hospital y llegó grave”, indicó Acevedo.