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Resumen

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Vehículos circulan por una calle inundada tras un fenómeno meteorológico inusual que provocó fuertes lluvias, granizo y vientos intensos en Santiago, el 13 de octubre de 2026. (Foto de Raul BRAVO / AFP)
Vehículos circulan por una calle inundada tras un fenómeno meteorológico inusual que provocó fuertes lluvias, granizo y vientos intensos en Santiago, el 13 de octubre de 2026. (Foto de Raul BRAVO / AFP)
/ RAUL BRAVO
Por Agencia EFE

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile (Senapred) canceló este miércoles la alerta roja por lluvias para la Región Metropolitana de Santiago, pero diez comunas de la capital continúan en alerta amarilla por deslizamientos de tierra debido a condiciones de riesgo asociadas a las precipitaciones.

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