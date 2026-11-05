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El presidente de Paraguay, Santiago Peña, firma su renuncia en la residencia presidencial Mburuvicha Roga en Asunción, el 5 de noviembre de 2026. (Presidencia paraguaya / AFP)
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, firma su renuncia en la residencia presidencial Mburuvicha Roga en Asunción, el 5 de noviembre de 2026. (Presidencia paraguaya / AFP)
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Por Agencia EFE

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este jueves, poco después de que fracasara por falta de quórum una sesión en el Congreso para tratar su renuncia, que se presentará y ejercerá su “derecho a la defensa” en el juicio político que deberá enfrentar en el Senado a raíz de la crisis por el cierre de Ueno bank.

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