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Vista general del Congreso Nacional de Paraguay durante una sesión extraordinaria tras la renuncia del presidente Santiago Peña, en Asunción, el 5 de noviembre de 2026. (DANIEL DUARTE / AFP)
Vista general del Congreso Nacional de Paraguay durante una sesión extraordinaria tras la renuncia del presidente Santiago Peña, en Asunción, el 5 de noviembre de 2026. (DANIEL DUARTE / AFP)
/ DANIEL DUARTE
Por Agencia EFE

El Senado de Paraguay comenzó este jueves, tras horas de incertidumbre tras la renuncia del presidente Santiago Peña, a la que no se dio curso en el Congreso por falta de quórum, un juicio político contra el gobernante por “mal desempeño de sus funciones” y la denuncia de sus vínculos con el intervenido Ueno bank.

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