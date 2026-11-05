icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, saluda a su llegada a la Plaza Murillo para la ceremonia de investidura del presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, en La Paz, el 8 de noviembre de 2025. (Foto de AIZAR RALDES / AFP).
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, saluda a su llegada a la Plaza Murillo para la ceremonia de investidura del presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, en La Paz, el 8 de noviembre de 2025. (Foto de AIZAR RALDES / AFP).
/ AIZAR RALDES
Por Agencia EFE

La Cámara de Diputados de Paraguay aceptó este jueves someter a un juicio político a Santiago Peña, quien horas antes renunció a la Presidencia, en medio de la crisis que estalló tras la intervención de Ueno bank, entidad privada con la que el saliente mandatario ha sido vinculado y que durante su gestión recibió millonarios depósitos de instituciones públicas.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?